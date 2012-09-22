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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

آقاخانی خبرداد:

15 مدرسه مهرماه امسال در استان زنجان افتتاح می شود

15 مدرسه مهرماه امسال در استان زنجان افتتاح می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان از افتتاح 15 مدرسه خیرساز در مهرماه امسال در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقاخانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح مدرسه دبستان ده کلاسه سعدی زنجان، افزود: با افتتاح و بهره برداری این پروژه ها 83 کلاس به تعداد کلاس های درس با زیربنای نه هزار و 37 متر مربع زیر بنا به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

وی خیرین را پیشگامان در امر مدرسه سازی یاد کرد و افزود: موسسه خیرین مدرسه سازاستان زنجان سال 77 شروع به کار کرد که تاکنون عملکرد بسیار خوبی را در مرمت و بازسازی داشته است .

آقاخانی اظهار داشت: امسال 20 پروژه دولتی با 137 کلاس درس با تمام تجهیزات در استان زنجان با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان نوسازی و مرمت شده است .

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت:خیرین مدرسه ساز از سال 87 تا به امروز 230 مدرسه با 84 هزار متر مربع زیر بنا مرمت و نوسازی شده است .

آقاخانی تاکید کرد:در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به نوسازی مدارس شده که در این راستا 183 پروژه با هزار و 329 کلاس درس به بهره برداری رسیده است .

وی در ادامه افزود: پایان سال 92 جشن نوسازی مدارس در استان زنجان خواهد بود .

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان یاد آور شد:در استان زنجان خیرین مدرسه ساز همکاری بسیار خوبی را در امر مدرسه سازی دارند .

آقاخانی ،به مرمت و بازسازی دبستان ده کلاسه سعدی زنجان اشاره کرد و افزود: این دبستان هزار و 258 متر مربع زیر بنا دارد و مساحت محوطه هزار و 379 متر مربع است.
 

کد مطلب 1702038

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