15 مدرسه مهرماه امسال در استان زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقاخانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح مدرسه دبستان ده کلاسه سعدی زنجان، افزود: با افتتاح و بهره برداری این پروژه ها 83 کلاس به تعداد کلاس های درس با زیربنای نه هزار و 37 متر مربع زیر بنا به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.



وی خیرین را پیشگامان در امر مدرسه سازی یاد کرد و افزود: موسسه خیرین مدرسه سازاستان زنجان سال 77 شروع به کار کرد که تاکنون عملکرد بسیار خوبی را در مرمت و بازسازی داشته است .

آقاخانی اظهار داشت: امسال 20 پروژه دولتی با 137 کلاس درس با تمام تجهیزات در استان زنجان با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان نوسازی و مرمت شده است .

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت:خیرین مدرسه ساز از سال 87 تا به امروز 230 مدرسه با 84 هزار متر مربع زیر بنا مرمت و نوسازی شده است .

آقاخانی تاکید کرد:در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به نوسازی مدارس شده که در این راستا 183 پروژه با هزار و 329 کلاس درس به بهره برداری رسیده است .

وی در ادامه افزود: پایان سال 92 جشن نوسازی مدارس در استان زنجان خواهد بود .

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان یاد آور شد:در استان زنجان خیرین مدرسه ساز همکاری بسیار خوبی را در امر مدرسه سازی دارند .

آقاخانی ،به مرمت و بازسازی دبستان ده کلاسه سعدی زنجان اشاره کرد و افزود: این دبستان هزار و 258 متر مربع زیر بنا دارد و مساحت محوطه هزار و 379 متر مربع است.

