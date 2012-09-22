پروژه گازرسانی به روستای "قلات" شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر شنبه در آئین کلنگ‌زنی این پروژه گفت: این پروژه با ۵۴۸۰مترمکعب و اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال اجرایی می‌شود.

هوشنگ صیدالی افزود: این پروژه مهم گاز‌رسانی در یک بازه زمانی ۹۰روزه به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: در این روستا 35 خانوار با جمعیت 120 نفر زندگی می کنند که با گازرسانی به روستا بسیاری از مشکلات مردم در تامین سوخت مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: گازرسانی به این روستا از مهمترین دغدغه‌های مردم این منطقه بود که با توکل بر خداوند منان و خدمات دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران این امر در حال تحقق است.

غلام محمد‌زارعی افزود: می توان با ایجاد و فراهم آوردن امکانات در روستاها از پدیده مهاجرت جلوگیری و از نعمت‌های خدادادی که در روستاها وجود دارد برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه این روستا پتانسیلهای زیادی در بخش کشاورزی و پرورش آبزیان دارد، اظهار داشت: ایجاد طرح شیلات و رفع مشکلات کشاورزی مردم، برای توسعه این روستا بسیار موثر بوده و باعث اشتغالزایی برای جوانان روستا می شود