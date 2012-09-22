کانون وحشت صهیونیستها؛ آرامش 40 ساله از دست رفت

در سواحل شمالی دریای سرخ منطقه ای به شکل مثلث وجود دارد که صحرای سینا نام دارد.تنها منطقه مسکونی صحرای سینا که شاهد نشستهای بین المللی مهمی بوده، شرم الشیخ است که در منتهی الیه این صحرای برهوت واقع شده است.

این منطقه تا قبل از انقلاب مصر میزبان خوبی برای صهیونیستها بود و آنها در سایه همپیمان وفادار خود یعنی حسنی مبارک آسوده خاطر در آنجا حضور می یافتند.

جدای از اینکه صحرای سینا و شرم الشیخ مکان امنی برای صهیونیستها و آمریکایی ها به شمار می رفت ناحیه ای بود که رژیم مبارک خیال اسرائیل را از بابت حملات به اراضی اشغالی آسوده کرده بود.

رژیم سابق مصر همسو با آمریکایی ها و اسرائیلی ها حلقه محاصره علیه فلسطینی ها را تنگ تر از قبل کرده و آن را تبدیل به زندانی برای فلسطینی ها کرده بود.

از همین رو بود که زمانی که رژیم مبارک سقوط کرد صهونیستها آن را به مثابه از دست دادن یک گنج گرانبها دانستند.

پس از انقلاب ژانویه مصر دیگر صحرای سینا نیز شرایط قبل را نداشت و تغییر کرده بود.

نخستین جرقه های آن را می توان در انفجار خطوط انتقال گاز به مصر مشاهده کرد و پس از آن نیز حملاتی به صهیونیستها از این مناطق انجام شد.

اما صحرای سینا پس از حمله گروههای مسلح به سربازان مصری و کشته شدن شانزده نفر از آنها وارد فاز جدیدی شد.

طبق معاهده سازش کمپ دیوید در سال 1979 میان انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناخیم بگین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی اعزام نیروهای مسلح مصر به داخل منطقه سینا ممنوع شد و به دولت قاهره فقط اجازه داده می شود که با کمک نیروهای پلیس مجهز به سلاح سبک از مرز سینا با اسرائیل محافظت کند.

پس از اینکه نیروهای مصری از سوی گروههای مسلح مورد حمله قرار گرفتند این موضوع سبب حضور زره پوشهای مصری به همراه بالگردهای این کشور در صحرای سینا برای سرکوب گروههای مسلح شد.

البته در مدتی که نیروهای مسلح مصر مشغول سرکوب گروههای مسلح بودند اخبار ضد و نقیضی درباره حضور نظامی شنیده شد و مسئولان رژیم صهیونیستی تحرکات مصری ها را هماهنگ شده می دانستند اما از سوی دیگر نگرانی خود را از این حضور مخفی نمی کردند.

رژیم صهیونیستی برای مقابله با تغییرات جدید در مرزهای فلسطین اشغالی با مصر دست به احداث دیوار حائل زد.

روزنامه القدس العربی با اشاره به وقایع سینا و حمله به نظامیان رژیم صهیونیستی از این منطقه می نویسد: پس از انقلاب مردمی در مصر اوضاع تغییر کرده است و سینا به منطقه ای برای حمله علیه اهداف اسرائیلی تبدیل شده است.

این روزنامه می افزاید: گروههای مسلح به مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در نزدیکی سینا حمله کرده اند. نظامیانی که مورد حمله واقع شدند در حال حفاظت از گروهی از کارگران اسرائیلی در حال احداث دیوار حائل بودند.

روزنامه فوق می نویسد: نمی توان دولت مصر را در این حملات مقصر دانست، زیرا همه توان خود را برای تسلط بر صحرای سینا به کار گرفته است.

القدس العربی می افزاید: گروههای افراطی که در لیبی و سوریه و عراق فعالیت می کنند طبیعی است که به صحرای سینا نیز وارد شوند و از آن به عنوان پایگاهی برای حملات علیه اسرائیلی ها استفاده کنند.

این روزنامه با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در بی ثباتی در منطقه به تلاشهای این رژیم برای مقابله با حملات مقاومت پرداخته و آورده است: دیوار کشی در مرزهای فلسطین اشغالی با مصر، کرانه باختری ،غزه و لبنان سبب در امان ماندن این رژیم از خشم مسلمانان نخواهد شد.

این روزنامه می نویسد: پیمان کمپ دیوید، سبب از دست رفتن حاکمیت مصر بر صحرای سینا شده و این منطقه را به مکانی برای گروههای مسلح تبدیل کرده است.

گروههای جهادی از این منطقه برای انتقام گیری از اسرائیل بهره برداری می کنند. گروههایی که در لیبی فعالیت می کنند و به اندازه کافی اسلحه در اختیار دارند طبیعی است که در صحرای سینا نیز دست به فعالیت بزنند.

این روزنامه همچنین با اشاره به وجود مقاومت اسلامی در جنوب لبنان، آن را برهم زننده آرامش چهل ساله صهیونیستها دانسته است.

این در حالی است که پایگاه اسرائیلی "والا " در گزارشی از تمایل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای انجام عملیات بازدارنده علیه گروههای جهادی خبر داده است.

این پایگاه در گزارشی آورده است: نتانیاهو مایل است که دست به اقداماتی در صحرای سینا بزند اما نگران رویارویی با مصر است.

آنها می دانند که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قبال هر گونه اقدامی در سینا از سوی اسرائیل ساکت نخواهد نشست و به آن واکنش نشان خواهد داد به ویژه که مرسی ناخرسندی عمیق خود را ازسیاستهای رژیم سابق درباره اسرائیل بارها نشان داده است.

این پایگاه می افزاید: نتانیاهو مایل است سیاستی که علیه غزه در پیش گرفته است در سینا نیز پیاده کند اما از تبعات این اقدام نگران است