آزمون ورودی مدارس دینی اهل سنت در 60 مدرسه برگزار شد

سید قربان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان با همکاری و مشارکت مدیران و مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت برای سال تحصیلی جدید به صورت همزمان در سراسر استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: این آزمون برای نخستین بار در سطح استان برگزار شد و نظام مند شدن سیستم پذیرش طلبه در مدارس و ارتقای سطح کیفی طلاب ورودی از اهداف این آزمون است.

وی با بیان اینکه سئوالات این آزمون با همکاری صاحب نظران و مدرسین مدارس علوم دینی طرح شده بود، تصریح کرد: این آزمون در بین 60 مدرسه علوم دینی که برای سال جدید اعلام پذیرش طلبه داشتند، برگزار شد.

به گفته حسینی، نتایج نظرسنجی از رضایت داوطلبان، مدیران و مدرسان مدارس علوم دینی حکایت دارد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور افزود: از امسال، تحصیل در مدارس علوم دینی به صورت دو نیمسال(ترمی) انجام می پذیرد.