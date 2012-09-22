اولین نکوداشت و تکریم امام زاده یحیی ابن موسی الکاظم(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید جلال احمد پناه پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سالن جلسات امامزاده یحیی(ع) سمنان از برگزاری اولین نکوداشت و تکریم این امام زاده همزمان با دهه کرامت در سمنان خبرداد و گفت: همزمان با پنجم ذیعقده روز امام زادگان در دهه کرامت در سالن اجتماعات صحن رضوی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این نکوداشت سه شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، گفت: آئین غبارروی ضریح مطهر نیز با حضور مسئولان و مردم انجام می شود.

احمد پناه از اجرای برنامه های متنوع از جمله پخس کلیپ، سخنرانی یکی از روحانیون خبرداد وگفت: گزارشی از طرح ساماندهی آستانه مطهر توسط نماینده استاندار ارائه می شود.

رئیس هیئت امناء آستان مقدسه امام زاده یحیی بن موسی الکاظم(ع) با بیان اینکه مشهور است امام زاده یحیی بن موسی الکاظم (ع) فرزند بلافصل امام موسی کاظم(ع) است، گفت: در نظر است از طریق شورای فرهنگ عمومی کشور روزی از ایام دهه کرامت را به عنوان حضرت یحیی(ع) نامگذاری شود.

وی گفت: در تلاش هستیم این امر را در شورای فرهنگ عمومی استان سمنان نیز به تصویب برسانیم تا از این طریق توجه بیشتری به اهل بیت(ع) صورت گیرد.

احمد پناه در پایان با اشاره به طرح ساماندهی اطراف این امام زاده اظهار داشت: طرح ایجاد صحن جامع به وسعت 20 هزار مترمربع در جنوب این مکان مقدس اجرا خواهد شد.