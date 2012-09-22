رشد و توسعه جامعه مرهون آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور سیفی فرماندار یزد، رحیمی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش استان و چند تن از مسئولان، دو هزار و 340 دانش آموز استثنائی، آغاز سال تحصیلی جدید را درآموزشگاه باغچه بان جشن گرفتند.

عزیزالله سیفی در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها اظهار داشت: در سال تحصیلی پیش رو، دانش آموزان سخت کوش و متعهد یزدی با تلاش بی وقفه بار دیگر در عرصه علم، اخلاق و تدین سرآمد و پیشتاز خواهند بود.

وی از دو برابر شدن اعتبارات آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: همه مسئولان با یک تعامل مناسب در صدد مرتفع کردن کاستی های موجود در آموزش و پرورش استان و شهرستان هستند که این خود جای تقدیر دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز ماه مهر را ماه جوشش و کوشش و طراوت انسانی دانست واظهار داشت: همانطور که درآغاز بهار طبیعت زنده می شود در اول مهر آغاز حیات پر نشاط انسان برای کسب علم ومعرفت است.

محمدکاظم رحیمی نژاد از شهدای دانش آموز و فرهنگی استان تجلیل کرد و نظام ارزشی و بنای فکری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تعالیم عالیه اسلام و سنت وسیره رسول اکرم(ص) وائمه اطهار دانست.

وی به آمادگی استان برای ورود به سال تحصیلی جدید اشاره کرد وافزود: امسال آموزش و پرورش استان برای استقبال از مهر، ماه‌ها است که آمادگی کامل دارد و حداقل سه ماه از سال گذشته جلوتر هستیم و برای اجرای نظام 3-3-6 برنامه ریزی کرده ایم.