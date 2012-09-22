به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی اظهار داشتبا مراجعه شخصی به نام "جمال" به واحد گشت موتورسوار انتظامی کلانتری 139 مرزداران و اعلام اینکه از منزلش 8 تخته فرش نفیس ابریشمی به سرقت رفته است، اقدامات ماموران این یگان برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شد. چند روز بعد از سرقت، فردی به نام "حامد" که از آشنایان شاکی بود به همراه شخص دیگری به نام "مهدی" به دربمنزل وی مراجعه و اظهار داشت که در صورت واریز مبلغ 8 میلیون تومان می تواند فرش های مسروقه را برای آنها پیدا کنند.

این مقام انتظامی عنوان داشت:شاکی که امید داشت به این طریق اموالش را پس می گیرد، مبلغ مورد نظر را به حسابی که آن دو نفر می دهند واریز می کند اما هیچگونه اقدامی از سوی افراد مذکور برای پیدا کردن و باز پس دادن اموال مسروقه انجام نمی شود و این امر شاکی را مجددا به نزد ماموران راهنمایی می کند.

سرهنگ خانچرلی اظهار داشت: بلافاصله تیم های تحقیق اقدام به شناسایی مالک حساب کرده و رد هر دو متهم را شناسایی می کنند تا اینکه فردای آن روز شاکی به ماموران مراجعه کرده و عنوان داشت که دو فرد مذکور در منزل هستند و طالب مبلغی دیگر برای انجام تحقیقات جدید برای پیدا کردن اموال مسروقه و بازپس دادن آن هستند که در کمتر از چند دقیقه ماموران به همراه شاکی به منزلش رفته و هر دو متهم را بازداشت می کنند.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت، ادامه داد: هر دو متهم به کلانتری منتقل و تحت بازجویی قرار گرفتند که مشخص شد این دو نفر که "حامد" و "مهدی" نام دارند با معرفی خود به عنوان کارمند قوه قضاییه از این شهروند کلاهبرداری کرده و سعی داشتند با سوءاستفاده از وضعیت شاکی اقدام به کلاهبرداری کنند که موفق نشده و در دام قانون گرفتار شدند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس تحقیقات تکمیل و پرونده متهمان به مرجع قضایی ارجاع شد که طی آن دستور بازرسی از منزل متهمان صادر و ماموران طی حکمی به محل اعزام شدند که در بازرسی از محل زندگی متهمان اموال مسروقه ،یک دستگاه بی سیم، یک دستگاه شوکر، اسپری گاز اشک آور، مواد مخدر، سوئیچ خودروی سواری مسروقه، یک قبضه سلاح گرم و تعدادی اوراق قضایی جعلی کشف و ضبط شد.

گفتنی است، هر دو متهم با صدور قرار قانونی به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری از شهروندان راهی دادسرا شده و پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.



