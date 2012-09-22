مردم پرتغال در اعتراض به طرحهای ریاضت اقتصادی تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هزاران نفر از مردم پرتغال شب گذشته تظاهراتی را مقابل کاخ ریاست جمهوری در لیسبون در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی برگزار کردند که با هدف کاهش کسری بودجه برای دریافت کمک های مالی تصویب شده است.

در حالیکه پلیس پرتغال برای کنترل معترضان به حالت آماده باش درآمده بود، تظاهرات کنندگان شعارهایی را علیه سیاست های اقتصادی دولت سر دادند.

به نوشته "فرانس پرس"، دولت در پی کاهش 800 میلیون یورویی (985 میلیون دلاری) بودجه بهداشت و درمان در ازای دریافت وام های بین المللی است.

دولت پرتغال به وام دهندگان خود تعهد داده که میزان کسری بودجه 78 میلیارد یورویی را کاهش می دهد.

پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور در منطقه یورو است که گرفتار مشکلات اقتصادی و بحران بدهی بوده و در پی کسب کمکهای اعطایی بیشتر است.

یادآور می شود "خوزه سقراط" نخست وزیر پیشین پرتغال اوایل فروردین ماه در پی رد برنامه ریاضت اقتصادی اش توسط پارلمان، استعفا کرد. وی مدعی بود قصد داشته با اجرای این برنامه، دولت را از گرفتن وام خارجی بی نیاز کند.