شمار دامنه های اینترنتی فعال در کشور به 286 هزار پسوند رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که ماهانه نزدیک به 10 هزار دامنه اینترنتی با پسوندهای مختلف در کشور به ثبت می رسد که دامنه لاتین نقطه آی آر (دات ir) بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران را به خود اختصاص داده است.

براین اساس شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده در مرکز دانش های بنیادی با پسوند لاتین دات ir هم اکنون 277 هزار و 662 دامنه است که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ir است و تقاضا برای دامنه فارسی ایران هنوز چشمگیر نیست.

از میان دامنه های اینترنتی فعال در کشور حدود 3 هزار و 770 دامنه اینترنتی با پسوند فارسی نقطه ایران - دات ایران - فعال است که این آمار از کاهش فعالیت آدرسهای با این پسوند طی ماههای اخیر حکایت دارد.

همچنین دو هزار و 764 دامنه با پسوند co.ir و یک هزار و 601 دامنه اینترنتی با پسوند ac.ir در کشور به ثبت رسیده و فعالیت می کند.

هم اکنون 297 دامنه اینترنتی با پسوند gov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به 364 مورد فعالیت دامنه اینترنتی با پسوند sch.ir، حدود 277 مورد ثبت پسوند org.ir، حدود 172 مورد پسوند id.ir و حدود 41 مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.ir اشاره کرد.

به گزارش مهر، دامنه اینترنتی (Internet domain) پسوندی است که در بخشهای پایانی نشانی اینترنتی وبگاه‌ها می‌آید و برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پسوندهای دامنه های اینترنتی هریک برای اهداف و امور خاصی تعریف می شود که مهمترین آن برای هر کشوری پسوند ملی است. هم اکنون هر یک از کشورهای جهان دارای یک یا چند پسوند ملی یا دامنه "سطح‌ بالای کد کشوری" هستند که برای سایت‌های آن کشور استفاده می‌شوند.

دامنه سطح‌ بالای کد ایران هم اکنون دات IR است اما دامنه ملی "دات ایران" که امکان نوشتن آدرسهای اینترنتی با حروف فارسی و از راست به چپ را ممکن می کند نیز به تصویب سازمان نظارت برنامه ها و ارقام اینترنتی (آیکان) رسیده که بر اساس آن فعالیت دامنه اینترنتی "نقطه ایران" با پشتیبانی تمامی ورژنها و سیستمهای روز دنیا ممکن است.

مردادماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه های جداگانه به دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی استفاده از پسوند‌های غیر از ir. را در پورتال‌های اجرایی ممنوع اعلام کرد که این موضوع برای بخش بانک و بیمه نیز الزامی خوانده شد.

به گفته رضا تقی پور استفاده از پسوند ir. در تمامی سایت‌ها و پورتال‌های بانک‌‌های دولتی و غیر دولتی اجباری است و در غیر اینصورت بانکها باید پسوند فعلی خود را به پسوند ir. تغییر دهند.