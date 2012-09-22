یک سارق خودرو با 9 فقره سرقت در گچساران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله بیعت اصل افزود: پس از وقوع چند مورد سرقت داخل خودرو در این شهرستان، ماموران کلانتری 12 گچساران، با انجام کار اطلاعاتی سارق را شناسایی و وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی بیان داشت: در تحقیقات انجام شده از متهم پنج فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان گچساران با همدستی یک فرد دیگر کشف شد.

بیعت اصل عنوان کرد: با تلاش ماموران همدست سارق و فرد خریدار اشیاء سرقت شده نیز دستگیر و مقداری اموال مسروقه از آنان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران بی احتیاطی و غفلت مالباختگان را زمینه ساز این سرقت ها دانست و تصریح کرد: برای جلوگیری از این گونه سرقت ها می توان با بکاربستن راهکارها و توجه به هشدارهای پلیسی تا حد زیادی فرصت ارتکاب جرم را از بین برد.

وی تاکید کرد: مردم باید از گذاشتن اشیاء قیمتی، اسناد و مدارک مهم در داخل خودرو خوداری کنند.

بیعت اصل بالا بردن شیشه اتومبیل و بستن درب ها، توقف در پارکینگ های عمومی، تجهیزخودرو به امکانات ایمنی وخودداری از پارک کردن اتومبیل در نقاط خلوت و تاریک را از دیگر اقدامات امنیتی عنوان کرد که شهروندان باید به آن توجه کنند.