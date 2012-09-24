خسروی متهم به رهبری تشکیلات سازمان یافته/ به حکم معترضیم

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی وکیل اول مه آفرید خسروی اعلام کرد که به دلیل شبه دار بودن حق الوکاله از وکالت مه آفرید خودداری می کند و در همان اسفند ماه سال 90 غلامعلی ریاحی اعلام کرد که وکالت خسروی را بدون دریافت یک ریال حق الوکاله قبول می کند.حال پس از گذشت بیش از یکسال از پرونده فسادبزرگ بانکی و برگزاری 15 جلسه دادگاه حکم نهایی 39 متهم پرونده صادر و ابلاغ شده و چند روز است حکم اعدام مه آفرید روی میز غلامعلی ریاحی قرار دارد و این وکیل پایه یک دادگستری به دنبال راهکاری برای رهایی موکلش از مجازات اعدام است.

ابلاغ حکم 1661 صفحه ای مه آفرید

غلامعلی ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دادنامه ویژه پرونده فساد بزرگ بانکی در 1661 برگ به اینجانب به عنوان وکیل مه آفرید امیر خسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گزاری امیر منصور آریا ابلاغ شد. در این ابلاغیه می توان گفت که از صفحه اول تا صفحه 1178 خلاصه ای از 39 جلد پرونده دادسراهای اهواز و تهران مشتمل بر 12 هزار برگ اوراق پرونده و خلاصه ای از صورت جلسات 15 جلسه دادگاه است. از برگ 1178 به بعد تحت عنوان دادنامه در خصوص رای دادگاه و جرائم مختلف و اتهامات 39 متهم پرونده گفته شده است.

وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی با اشاره به بخشی از مندرجات حکم ابلاغی گفت: در این حکم گفته شده است که شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا نه یک تشکیلات اقتصادی بلکه یک گروه سازمان یافته مجرمانه بوده که دارای رهبر گروه به نام مه آفرید امیر خسروی و یک هسته مرکزی و نیروهای اجرایی در خدمت بوده است.

اعلام اسامی متهمان به اعدام از زبان وکیل پرونده

ریاحی در ادامه گفت: در این پرونده دو نفر حکم برائت گرفته و از 37 نفر دیگر چهار نفر محکوم به اعدام، دو نفر حبس ابد، سه نفر به 20 سال زندان و الباقی متهمان به 15 تا یک سال حبس محکوم شده اند که در میان اعدامی ها می توان به "ب ب" وکیل و معاون حقوقی شرکت آریا و "الف - ش" مسئول مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا و "س- ک" رئیس شعبه بانک صادرات اهواز اشاره کرد.

مه آفرید محکوم به پرداخت 3400 میلیارد تومان شد

این در حالی است که دادگاه تمام رقم 136 ال سی را حدود 2850 میلیارد تومان را بدون مجوز اعلام کرده و موکلم را به پرداخت کل مبلغ در حق بانکها و حدود 600 میلیارد تومان جریمه در حق خزانه دولت محکوم کرده است. دادگاه در خصوص پولشویی هشت تن از متهمان را به حدود 5 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرده است.

در کوتاهترین زمان به حکم دادگاه اعتراض کردیم

وکیل مه آفرید خسروی اظهار داشت: برای اعتراض به رای متهمان قانونا 20 روز فرصت داده شده است. لازم است تا متن حکم را را برای تنظیم لایحه فرجامی موکلینم نیزدر اختیار داشته باشند چون احکام متهمان زندانی فقط به وکلا ابلاغ شده است لذا از ریاست دادگاه تقاضا کرده ام که اجازه ملاقات با موکلین را بدهند تا پس از مشورت با آنان لایحه فرجام خواهی کامل تقدیم شود. ولی برای جلوگیری از فوت وقت لایحه اعتراضیه ابدتدایی را به دفتر دادگاه تسلیم نموده ام.

دیوانعالی بهترین مکان برای آخرین مرحله دادرسی

غلامعلی ریاحی در پاسخ به اینکه ارزیابی شما از حکم صادره دادگاه در مورد موکلتان چیست گفت: دادنامه شامل دو بخش است. قسمت اول مقدمه رای و گردش کار که خلاصه محتویات پرونده ها در تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی دادگاه است و اصولا نمی تواند محل مناقشه باشد.

ولی در قسمت دوم موضوع ارزیابی دلایل صدور حکم مطرح می شود که در این میان خیلی طبیعی است که میان قاضی پرونده و وکیل مدافع اختلاف نظر وجود داشته باشد. برای همین قانونگذار برای رسیدگی نهایی مرحله دیوانعالی کشور را پیش بینی کرده است. آنجاست که مدافعات وکلا و متهمان از یک سو با دادنامه فرجام خواسته و محتویات پرونده نیز سنجیده می شود و حکم نهایی توسط دیوانعالی صادر می شود.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده