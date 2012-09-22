دفاع مقدس نماد عزت و سربلندی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر شنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاح نمایشگاه عملیات مرصاد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اراک افزود: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های ملت بزرگی است که در طول هشت سال جنگ تمام عیار دنیا علیه ایران با عزت ایستادگی کرده و با از خود گذشتگی توانستند نام آزادمردان خود را رد صفحات تاریخ جاودانه کنند.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه ادامه داد: نسل جوان و نوجوان باید امروز با آنچه شهیدان و ایثارگران ما در 8 سال جنگ تحمیلی کردند آشنا و با الگوگیری از این رشادت ها شرایط سخت امروز را پشت سربگذارند.

استاندار مرکزی با بیان این که ملت ایران اسلامی امروز با بهره مندی از تجربه های دوران دفاع مقدس و تبعیت از ولایت فقیه در اوج عزت است یادآور شد: اقتصاد مقاومتی که رهبر به عنوان راهکار مقابله با تحریم های اقتصادی دشمنان پیشنهاد داده باید در سرلوحه همه اقشار جامعه قرار گیرد.

شعبانی فرد با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس ایران در سالیان گذشته گفت: امروز نتایج و برکات دفاع مقدس ملت ایران اسلامی در نقاط مختلف دنیا به وضوح مشهود است و بیداری اسلامی، مقاومت حزب الله و ایستادگی مردم مظلوم فلسطین نمونه بارز آن است.



وی با بیان این که تحریم ها برای ایران اسلامی پدیده جدیدی نیست، افزد: دشمنان ایران بدانند که تاریخ استفاده از ادبیات تحریم و فشار علیه ملت ایران به پایان رسیده است.

