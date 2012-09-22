به گزارش خبرنگارمهر، احمد سیاوش پور صبح شنبه در نشست هم اندیشی رئیس کل و مسئولین دستگاه قضایی با مدیران صنعت بیمه در استان سمنان در محل مجتمع دادگستری کل این استان گفت: فرهنگ بیمه ای در جامعه باید گسترش یافته و فواید استفاده از صنعت بیمه در جهت کاهش خسارت و همچنین افزایش اطمینان در میدان عمل و افزایش قدرت ریسک به مردم و به طور خاص به سرمایه گذاران و صنعتگران گوشزد شود.

وی همچنین افزود: در بازدید از زندانها شاهد حضور برخی از مرتکبین جرائم غیر عمدی در جمع مجرمین جرائم عمدی هستیم که حضور این افراد در آن محیط هیچ سنخیتی با شان و شخصیت آنها نداشته و این افراد در صورت استفاده از بیمه و توجه به ضرورت آن میتوانستند به فعالیت های مفید خود در جامعه استمرار بخشند.

سیاوش پور از روسا و مدیران صنعت بیمه در استان خواست تا در هنگام بروز حوادث و ایجاد مشکل برای افراد جامعه همانند زمان عقد قرار داد با روی گشاده و اعتماد متقابل رفتار نموده و اصل را بر صداقت و اعتماد قرار دهند .

رئیس کل دادگستری استان سمنان از مدیران بیمه خواست تا با اصلاح ساختار و فرآیند پرداخت دیات در جهت تسریع و رفع مشکلات مردم و افزایش مصالحه درمیان طرفین مقصر و زیان دیده تلاش نمایند.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان نیز در این نشست به قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد و افزود: طبق قوانین، بیمه ها موظف به پرداخت ۵۰ درصد دیه صدمات بدنی ناشی از تصادفات قبل از حکم دادگاه هستند.

عباس علائیان گفت: کسر درصدی از مبالغ مربوط به دیات قبل از حکم دادگاه موجب کاهش تراضی از سوی مردم در پرونده های مربوط به بیمه می شود.

مدیران شرکت های بیمه ای فعال در استان سمنان نیز در این نشست ضمن بیان نظرات و مشکلات خود در جهت رفع موانع موجود و جلب رضایت طرفین حوادث راهکارهایی را بیان کردند.