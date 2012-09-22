باغ موزه دفاع مقدس سه شنبه هفته جاری افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز شنبه در حاشیه مراسم زنگ دانش آموز شهید در مزار شهدای بهشت زهرا (3) در جمع خبرنگاران گفت : 36 هزار دانش آموزان شهید داریم که 620 تن از آنان در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شده اند و اگر دانش آموزان دیروز در دوران دفاع مقدس رزمنده بودند ، امروز دانش آموزان ما باید به کسب علم و دانش موضوعات تربیتی و اخلاقی و آمادگی جسمانی خود توجه داشته باشند و از این فرصت استفاده کنند تا فردا که وارد جامعه می شوند بتوانند با عمق و تدبیر و معنویت بیشتر و سلامت جسمانی بهتر به جامعه اسلامی خدمت کرده و به آن اهداف بلند که همان رشد و تعالی است برسند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور روز گذشته رئیس جمهور در مراسم اهتزاز بزرگترین پرچم کشور و تعامل میان شهرداری و دولت و همچنین پیگیری مطالبات حوزه حمل و نقل گفت : دیروز مراسم هفته دفاع مقدس و اهتزاز بزرگترین پرچم کشور بود و جای این گونه صحبت ها نبود و این طور هم نیست که بین شهرداری و دولت قطع ارتباط باشد. ارتباطات برقرار است و هم ما از رئیس جمهور دعوت کردیم و هم ایشان لطف کردند و دعوت را پذیرفتند . بحث های اداری و مالی همیشه وجود دارد که باید در شبکه خودش پیگیری شود و امیدواریم برادری و اخوت هیچ وقت از میان مدیران جامعه دور نشود .

قالیباف در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه بهشت زهرا(س) گفت : بهشت زهرا(س) یکی از مهم ترین گنجینه های فرهنگی کشور است و جای بسیار مهمی است چرا که انسان ها از هر قشری وقتی به این محل می آیند و به ویژه برسر مزار شهدا به یاد دنیا و آخرت خود می افتند و دل ها هرقدر هم سنگ باشد، نرم می شود و از این رو این مکان بهترین جا برای فعالیت های عمیق فرهنگی است.

وی با بیان اینکه مجموعه بهشت زهرا(س) را بزرگترین قطب فرهنگی می دانیم تصریح کرد : رسیدگی به بخش های کالبدی اولین موضوع در این بخش بوده که خانواده شهدا امروز وقتی به اینجا می آیند با اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی و رسیدگی به بخش های کالبدی و با امکانات ایجاد شده تغییرات آن را شاهد هستند.

شهردار تهران افزود: همچنین محل تطهیر اموات که در گذشته یکی از مشکلات اینجا بود امروز تجهیز شده و بهترین امکانات برای آن در نظر گرفته شده که در چند روز آینده افتتاح می شود.

وی خاطر نشان کرد: مسافت زیاد و ترافیک این محدوده که در شب های جمعه ، ایام دهه فجر و پنج شنبه آخر سال یکی از مشکلات شهروندان بود و امسال با اقدامات انجام شده تلاش خواهیم کرد که تا پیش از پنج شنبه آخر سال ترافیک این مسیر تسهیل شود .

قالیباف افزود : همچنین امیدواریم بخشی از بزرگراه امام علی(ع) نیز تا پایان امسال آماده شده باشد و هم چنین مجموعه دسترسی ها مخصوصا در قبور شهدا با وجود آن چه قبلا فضا سازی های بی انصافانه ای در مورد آن می شد امروز با اقداماتی که انجام شده شاهد باشیم با خانواده معظم شهدا از این فضا رضایت داشته باشند .

وی در مورد وضعیت ترافیک امروز اظهار کرد : همکاران من در مجموعه شهرداری با همکاری آموزش و پرورش ، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی 40 روز است که تلاش می کنند تا آغاز سال تحصیلی روز خوبی برای دانش آموزان و خانواده آنان باشد و امروز شاهد بودیم که هرچند ترافیک وجود داشت اما ترافیکی که باعث قفل شدن مسیری باشد ایجاد نشود .

شهردار تهران با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: در این هفته همکاری خوبی بین شهرداری و نیروی مقاومت بسیج ایجاد شده و مجموعه فعالیت های فرهنگی در فرهنگسراها، پارک ها و سایر مراکز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس روز سه شنبه ، باغ موزه دفاع مقدس به عنوان مجموعه ای بی بدیل در کل کشور افتتاح خواهد شد.