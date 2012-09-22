کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در این استان، گفت: شرکت کنندگان در این کارگاه با مباحث انواع پسماند، تفکیک زباله از مبداء، ترابری زباله، روش های دفع پسماند، بازیافت و ... آشنا شدند.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را آشنائی با روش های مدیریت پسماندها با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و تولید وانباشت زباله توسط انسان جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست دانست.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در خصوص وضعیت دفع پسماندهای این استان، اعلام کرد: علی رغم اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در شهرهای سمنان، شاهرود، مهدی شهر و شهمیرزاد، متاسفانه در حوزه های تفکیک از مبدأ، بازیافت، دفع پسماندهای ویژه و مدیریت زباله های روستایی و شهری شرایط مطلوبی حاکم نیست و بایستی برنامه ای جامع برای مدیریت پسماند ها تهیه و اجرائی شد.

ظهرابی در پایان ایجاد ایستگاه های تفکیک زباله از مبدأ در کلیه شهرها و روستاهای استان، تعیین محل مناسب دفن مواد زاید و زباله های خانگی در روستاها به صورت متمرکز و دفن اصولی زباله، استفاده کلیه مراکز درمانی از اتوکلاو جهت دفع زباله های عفونی بیمارستانی و راه اندازی مرکز دفع پسماندهای خطرناک را از ضروریات مدیریت پسماند استان برشمرد.