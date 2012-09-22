دفاع مقدس از آب و خاک وطن و ارزش های انقلابی همواره ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق در شواری اداری شهرستان کرج که با موضوع دفاع مقدس و پیش از ظهر شنبه برگزار شد گفت: دفاع مقدس از آب و خاک وطن و ارزش های انقلابی منحصر به هشت سال دوران جنگ نبوده و همواره ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: به تجارب و ارزش های دفاع مقدس برای آینده نیاز داریم پس باید برای حفظ و نشر ارزش های هشت سال دفاع مقدس تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: دشمنان به هر حربه ای شده می خواهند انقلاب ما را از پا در بیارند و تهدیدها، تحریم ها و اهانت به پیامبر اعظم از جمله این حربه ها است.

حسینی مطلق با اشاره به فیلم موهن به پیامبر اعظم گفت: با این فیلم اصل و ریشه دین اسلام را زیر سوال بردند اما دیدیم که تنها بر نفرت انگیزی خود دامن زدند و ذره ای از شان و منزلت پیامبر و دین مبین اسلام نه تنها کم نشد بلکه بر عزت آن نیز افزوده شد.

جریان خون مطهر شهدا در رگ جهان، بیداری اسلامی را رقم زد

وی تاکید کرد: ما باید بر اساس تجارب دفاع مقدس روی پای خود ایستاده و دفاعی مقتدرانه در برابر همه حربه های دشمن داشته باشیم.

فرمانده امام حسن مجتبی افزود: از خون های پاک و مطهر شهدا باید دفاع کرد خون هایی که در رگ های همه جهان اسلام جریان دارد و بیداری اسلامی را رقم زده است.

وی تاکید کرد: باید مثل دوران دفاع مقدس و با هما انگیزه و اعتقاد در جبهه های جدید ایستاد و تا اخرین قطره خون از ارزش ها دفاع کنیم.