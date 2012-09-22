به گزارش خبرنگار مهر، محمد طحانپور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: دومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی 4 تا 7 مهرماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه بیش از 50 برند داخلی و خارجی صاحب نام در بازار لوازم خانگی حضور دارند.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: نامناسب بودن خدمات پس از فروش لوازم خانگی همانند سایر تولیدات داخلی از جمله خودرو، همواره بحث برانگیز بوده است این در شرایطی است که در برخی از تولیدات لوازم خانگی از جمله اجاق گاز، ایران حرف برای گفتن دارد.

وی تصریح کرد: 10 تا 15 کارخانه تولید اجاق گاز و 5 تا 6 کارخانه تولید یخچال فریزر صاحب نام در کشور حضور دارند که تولیدات آنها در حد کیفیت عالی و با برچسب مصرف انرژی A است.

به گفته طحانپور، انتقادی که هم اکنون وجود دارد این استکه به دلیل اشتغالزایی، مجوز راه اندازی کارخانجات به راحتی داده می‌شود، در حالیکه این کارخانجات کیفیت مناسب تولید ندارند، این در شرایطی است که در دنیا 3 کشور بزرگ صادرکننده لوازم خانگی، 10 کارخانه و برند را در اختیار دارند، در حالیکه در ایران دهها کارخانه تولید لوازم خانگی مجوز فعالیت دارند.

وی به مردم توصیه کرد کالاهایی را خریداری کنند که بارکد شبنم داشته باشد.