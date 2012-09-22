42 هزار و500 دانش آموز ساوه ای سال جدید تحصیلی را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون استاندار و فرماندار ساوه در مراسم نمادین به صدا در آمدن زنگ آغاز سال تحصیلی 92-91 که در دبستان پسرانه حاج حسن جراحی زاده با حضور جمعی از مسئولین محلی برگزار شد، گفت : تحصیل علم و معرفت در فضای معنوی مدرسه همانند جهاد در راه خدا است.

احمد آزاد افزود: حرکت شما دانش آموزان در جهت تحصیل علم و طی کردن پله های تهذیب نفس در راستای رشادت ها و از خودگذشتگی های شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است زیرا آنچه از عزت و افتخار، امروز نصیب ایران اسلامی و همه ما شده است حاصل دلاورمردی های ایثارگران در طی جنگ تحمیلی است.

وی با اشاره به تغییر نظام آموزشی کشور و استقرار نظام 6-3-3 این تغییرات را در جهت ارتقا کیفیت آموزشی دانست و گفت: شما آینده سازان فردای ایران اسلامی مهمترین وظیفه ای که بر دوش دارید تحصیل و تفکر است؛ پس تلاش کنید با الگو قرار دادن معلمان خود به عنوان الگوهای برتر در این زمینه ترسیم گر فردایی روشن برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشید.

همچنین در این مراسم مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه طی سخنانی گفت: امسال با اجرایی شدن سند تحول بینادین در آموزش و پرورش شاهد تغییرات بزرگ و مثبتی در نهاد تعلیم و تربیت کشور خواهیم بود.

عبداله سالمی استقرار نظام آموزشی 6-3-3 را یکی از راهکارهای مهم تحول در آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت : با توجه به تغییرات کتب درسی آموزگاران پایه های دوم و ششم از آموزش های لازم در این زمینه بهره مند شده اند.

وی در ادامه اولیا را حامیان اصلی آموزش و پرورش دانست و افزود: مدرسه فقط با همکاری شما به اهداف بلند خود می رسد . زیرا مدرسه ای توانمند است که تعاملی پایدار بین اولیا، مربیان و دانش آموزان آن باشد.

در پایان این مراسم زنگ مهر در میان فریاد های " لبیک یا رسول الله " دانش آموزان و مسئولین توسط معاون استاندار و فرماندار ساوه به صدا در آمد.