حجت الاسلام محمود مرعشی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی گفت: در حال حاضر به طور متوسط هر هفته 2 کتابخانه شخصی به کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی اهدا می شود که بیشتر آنها بیش از هزار جلد کتاب را دربر دارند.
وی با اشاره به اهدای کتابهای نفیس به این کتابخانه عنوان کرد: با توجه به حجم کتاب های نفیس در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی از اهدا کنندگان اجازه گرفته میشود که چنانچه کتاب اهدایی در کتابخانه وجود باشد کتاب اهدایی فروخته و به جای آن کتابهای دیگر که در کتابخانه وجود ندارد خریداری شود.
مدیر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی با اشاره به اینکه این کتابخانه اولین کتابخانه در کشور و اولین کتابخانه جهان از لحاظ دارا بودن نسخ خطی شیعه است، عنوان کرد: با استفاده از کتابها و نسخههای خطی کتابخانه از سال گذشته تاکنون بیش از 30 عنوان کتاب با موضوعات دینی، علمی و پزشکی تدوین شده است.
وی در ادامه ابراز داشت: کتابهایی که توسط کتابخانه چاپ و تدوین میشوند به کتابخانههای بزرگ کشور و همچنین 200 کتابخانه در سطح جهان ارسال میشوند.
مرعشی نجفی به مهر خبر داد:
هر هفته دو کتابخانه شخصی به کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی اهدا میشود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی با اشاره به حجم بالای کتابهای اهدایی به این کتابخانه بیان کرد: هفتهای دو کتابخانه شخصی به کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی اهدا میشود.
حجت الاسلام محمود مرعشی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی گفت: در حال حاضر به طور متوسط هر هفته 2 کتابخانه شخصی به کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی اهدا می شود که بیشتر آنها بیش از هزار جلد کتاب را دربر دارند.
نظر شما