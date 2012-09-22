یادواره شهدای غرب کشور در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس کاظمی ظهر شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل سپاه ناحیه قزوین برگزار شد از برگزاری مراسم نوای کاروان در هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی اظهارداشت: با برپایی برنامه فرهنگی با عنوان "با نوای کاروان" در قالب نمایشگاه و جنگ شادی و فرهنگی در40 غرفه برنامه های متنوعی اجرا خواهد شد.

سرهنگ کاظمی بیان کرد: تست بازیگری و مجری گری، بیداری اسلامی، نحله ها و فرقه های نوظهور، چاپ کتاب باموضوع جنگ نرم و کتب ویژه کودک و نوجوان و بانوان در برنامه های "با نوای کاروان" پیش بینی شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین تصریح کرد: این برنامه ها در طول هفته دفاع مقدس با حضور چهره های استانی و ملی در پارک ملت برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به رسالت خطیر خبرنگاران، باید سلایق مختلف در این عرصه وجود داشته باشد و این قشر باید در انجام وظیفه خود صادق و امین باشد.



سرهنگ کاظمی خبرنگاران را چشم بینای جامعه دانست و تصریح کرد: این قشر به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه باید دارای مسئولیت اجتماعی بوده و نسبت به وظیفه خود آگاه باشند.



وی یادآورشد: اگر جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد انتقادات پاک تر و شفاف تر شنیده می شود و بیان مشکلات موجود جامعه که پنهان است بخوبی آشکار می شود.



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین، با محکوم کردن فیلم اهانت ‌آمیز به ساحت پیامبر اعظم (ص) یادآورشد: این نشانه درماندگی و بیچارگی دشمنان اسلام و بشریت از بیداری امت اسلامی است.



وی بیان کرد: اصلی ترین جبهه درگیری با استکبار جهانی و نظام سلطه جبهه عظیم تبلیغی رسانه ای است که در این جبهه رزمندگان و مجاهدان خط مقدم این عرصه اصحاب رسانه هستند.



سرهنگ کاظمی با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس عنوان کرد: برنامه های این هفته فقط ویژه سپاه و بسیج نیست بلکه باید همه دستگاهها برای برگزار شدن هر چه بهتر این برنامه اهتمام ویژه ای داشته باشند.



وی افزود: هفته دفاع مقدس نسبت به روزهای دیگر سال متفاوت است و با توجه به شرایط فعلی و تهدیدهای دشمنان هفته دفاع مقدس امسال از ویژگی خاصی برخوردار است که با برگزار برنامه های متنوع نام و یاد رزمندگان اسلام را زنده خواهیم کرد تا گام مهمی در راه صیانت از ارزشهای اسلامی برداریم.

سرهنگ کاظمی، همچنین از عملیات ساخت 12 سالن ورزشی صالحین خبر داد و افزود: زمین های این سالن ها از سوی شهرداری واگذار شده که بزودی توسط سه منطقه شهرداری عملیات ساخت آنها در 12 نقطه شهر آغاز خواهد شد.

برگزاری یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در قزوین

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین، از برگزاری یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور با حضور سرلشگر پاسدار مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح در قزوین هم خبر داد.

وی بیان کرد: این مراسم، به همت ستاد برگزاری یادواره شهدای غرب کشور و با یاد و خاطره سرلشکر شهید حاج قاسم نعمت اللهی، روز دوشنبه سوم مهر ماه در سالن شهدای گمنام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار خواهد شد.

سرهنگ کاظمی اظهارداشت: به منظور تامین نیاز مسکن مناطق زلزله زده قبل از شروع فصل سرما سپاه پاسدارن استان قزوین درصدد است نسبت به ساخت 50 واحد مسکونی اقدام کند که ساخت 10 واحد آن توسط بسیجیان پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی (ع) صورت می گیرد.

سرهنگ کاظمی اظهارداشت:‌ برگزاری یادواره 1500 شهید قزوین، شهدای ورزشکار، اصناف، افتتاح پایگاه های مقاومتی قشری و محلی، ساختمان جدید بسیج اصناف، همایشهای بصیرتی دیدهبان، خورشید انقلاب، زنگ خاطره دوست آسمانی در مدارس و مزار شهدا با حضور خانواده های شهدا از جمله برنامه هایی است که در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

وی، همچنین غبارروبی مزار شهدا، برگزاری اردوهای جهادی، رژه موتورسواران، اعزام دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در قالب راهیان نور به مناطق جنوب و برگزاری برنامه های متنوع ورزشی را از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس عنوان کرد.