عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی حاصل نقش آفرینی معلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح شنبه در آیین بازگشایی مدارس کهگیلویه و بویراحمد در دبستان دخترانه شاهد یاسوج افزود: 213 هزار شهید دفاع مقدس همه دانش آموزانی بودند که آموزش و تربیت صحیح آنان را به مسیر تعالی هدایت کرد.

وی با اشاره به وحشت استکبار جهانی از عظمت انقلاب اسلامی، بیان کرد: امروز موج بیداری اسلامی که از آثار ارزشمند انقلاب و تبعیت از رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری است در اوج تثبیت و پایداری در دنیا قرار دارد و این باعث افزایش دشمنی ها علیه انقلاب اسلامی شده است.

صابری افزود: وظیفه همگانی است که حساسیت کنونی و عظمت ایران را خوب درک کنیم و با وحدت و توکل برخدا، استقلال و آزادگی انقلاب را تداوم داده و به دست صاحب اصلی آن امام عصر(عج) تحویل دهیم.

وی با اشاره به نقش مهم مدیران و معلمان در این خصوص اظهار داشت: آموزش و پرورش محل تحولات بنیادی در همه زمینه‌های علمی، اخلاقی و معرفتی است و باید با جدیت برای شکوفایی کشور در عرصه های مختلف تلاش کرد.

استاندار بیان داشت: باید در هر جاه و مسئولیتی که هستیم به فرمان رهبری عزیز لبیک گفته و به وظیفه خود به نحو مطلوبی عمل کنیم تا این اقتدار و عظمت روز به روز بیشتر شود.