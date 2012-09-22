331 هزار دانش آموز هرمزگان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازگشایی مدارس در استان هرمزگان همزمان با اول مهر ماه در سراسر استان هرمزگان برگزار شد و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در هرمزگان به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.

در سال تحصیلی جدید بیش از 331 هزار دانش آموز هرمزگانی در سه مقطع به تحصیل خواهند پرداخت که از این تعداد 26 هزار نفر را کلاس اولی ها تشکیل می دهند.

در همین راستا آئین بازگشایی مدارس در هرمزگان امروز با حضور استاندار هرمزگان و سایر مسئولان در دبستان دخترانه شاهد ناحیه دو بندرعباس برگزار شد.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: آموزش و پرورش مهمترین رکن و محور رشد فضایل اخلاقی و تذکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم اسلامی است.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی سرآغاز جهاد علم و بهار تعلیم و تربیت است که با حضور دانش آموزان متعهد درکلاسهای درس، نویدبخش سعادت و آینده کشو خواهد بود.

وی تصریح کرد: اول مهر و روز بازگشایی مدارس روز بذرافشانی دانه های علم و بصیرت است که به تعبیری باید گفت مهر نماد دانایی است.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه تحصیل علم زدودن جهل و خانه تکانی از جهالت به سمت روشنایی، نور و کمال است، خاطر نشان کرد: به یقین بازگشایی مدارس و فرارسیدن مهر، نور تابش خورشید علم بر سرزمین دلهای دانش آموزان عزیز است که باید مهر را با نگاه اعتقادی و همت بلند برای ساختن آینده کشورآغاز نمایند.

استاندار هرمزگان در ادامه ضمن قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران که زمینه حضور دانش آموزان رابه نحو شایسته در آغازین روزسال تحصیلی فراهم کرده اند، یادآورشد: اگرامروز شاهد فراهم بودن زمینه های مناسب تحصیل دانش آموزان هستیم باید بدانیم این مهم حاصل زحمات بی شائبه تلاشگران آموزش و پرورش در بخش های مختلف است که با همت ستودنی بستر مناسبی را برای تحصیل دانش آموزان فراهم نموده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ماه مهر و تقدیر از همت بلند همه کسانی که آموزش و پرورش را در مسیر اهداف بنیادین خود یاری رسانده اند، پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بازگشایی مدارس را قرائت کرد.

احمد آخوندی در ادامه با بیان اینکه امسال سال آغاز تحول بنیادین و تغیر نظام آموزشی است، بیان داشت: آموزش و پرورش حول سه محور فراهم سازی زیر ساخت ها، محتوای آموزشی و آموزش معلمان کار خود را با جدیت شروع کرد و با شروع سال تحصیلی از آمادگی لازم برای تعلیم و تریبت دانش آموزان برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: امسال بیش از 331هزار دانش آموز در سه مقطع تحصیلی سال جدید تحصیلی را آغاز کرده اند که از این میان 166هزار نفر در مقطع ابتدایی ، 47هزار نفر در مقطع راهنمایی و 85هزار نفر نیز در مقطع متوسطه به تحصیل اشتغال خواهند داشت.

به گفته آخوندی، امسال در اولین سال از اجرای نظام جدید آموزشی هزار و 157کلاس درس به پایه ششم ابتدایی اختصاص اختصاص دارد.

مدیرکل آموزش و پرروش در خاتمه از همت بلند مجموعه آموزش و پرورش در راستای اجرای پروژه مهر قدردانی کرد و بیان داشت: درکنارحمایت و همکاری مسئولان ، 16هزار نفرمعلم به عنوان پیشقراولان تعلیم و تربیت به امر تحصیل و تربیت دانش آموزان همت دارند.

دراین آیین همچنین بیانیه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در محکومیت توهین به پیامبر اسلام(ص) قرائت و با نثار گل از مقام شامخ شهدا با حضور استاندار و مسئولان تجلیل شد.