افزایش ماندگاری خریزه درختی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی

دکتر روبرتا گارسیا- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، پاپایا (خربزه درختی) را یکی از محصولات صادراتی فیلیپین معرفی کرد و افزود : درخت میوه پاپایا با نام علمی Carica papaya درختی است کوچک دارای یک ساقه به ارتفاع 4 تا 10 متر است و رنگ میوه آن نیز زمانی که رسیده باشد زرد کهربایی تا کمی نارنجی است.



وی با اشاره به مشکلات نگهداری و صادرات این میوه اظهار داشت: مدت زمان رسیدن کامل تا مصرف آن کوتاه است از این رو نگهداری و رساندن آن به بازار با مشکلات زیادی همراه است. در صورتی که بتوان مدت زمان نگهداری آن را افزایش داد می توان این مشکلات را مرتفع کرد.

میوه پاپایا که زمانی که به رنگ زرد درآمد آماده برداشت می شود

میوه پاپایا پس از برداشت

گارسیا از اجرای پروژه ای در این زمینه خبر داد و یادآور شد: در این پروژه تحقیقاتی تلاش شد تا با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی ماندگاری این میوه را افزایش دهیم از این رو طی فرآیندی با استفاده از انتقال ژن موفق به تولید پاپایای تراریخته شدیم که دو خصوصیت مهم را در آن القا کردیم.



وی تاخیر در رسیدگی میوه را از یکی از خصوصیت القا شده به پاپایای تراریخته ذکر کرد و ادامه داد: در این طرح فرآیند ساخت اتیلن به وسیله خاموش کردن ژن مرتبط با آن مختل شد به این ترتیب می توان مدت زمان رساندن میوه به دست مصرف کننده را افزایش داد.



به گفته مجری طرح، مدت زمان ماندگاری این میوه از 4 به 15 روز افزایش یافت.



گارسیا مقاومت به نوعی آفت را از دیگر خصوصیات منتقل شده به پاپایا ذکر کرد و ادامه داد: یکی از بیماریهای پاپایا حمله یک نوع ویروس است که خسارتهای زیادی را به بار می آورد. با انتقال ژن به این گیاه، درخت پاپایا در برابر این ویروس مقاوم شد.