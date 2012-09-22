برگزاری ششمین دوره آموزشی MBA آنلاین در ماهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان به عنوان اولین مرکز آموزش عالی ارائه کننده دوره های MBA آنلاین برای آن دسته از مدیران کشور که به هر دلیل امکان شرکت در دوره های حضوری ماهان را ندارند مطابق روال پیشین ، اقدام به برگزاری ششمین دوره MBA آنلاین در هفته جاری کرد.

این دوره ها که با رویکرد ارائه خدمات آموزشی به مدیران پر مشغله ایرانی طراحی گشته به دنبال آن است تا با حداقل زمان، حداکثر بهره وری آموزشی را برای کاربران ایجاد کند.

امکان استفاده از امکانات دوره در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته، استفاده از سمینارهای تخصصی مدیریت (حضوری یا فیلم آنها)، ایجاد شبکه ارتباطی گسترده با سایر مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی شرکت کننده در دوره‌ها، ارائه گواهینامه مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از جمله مزیت های اصلی دوره های آموزشی MBA آنلاین ماهان است.