رضا باکری درگفتگو با مهر درباره اعلام قیمت نهایی محصولات لبنی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهارداشت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز دوشنبه سوم مهرماه سال جاری نرخ کلیه محصولات لبنی را بر پایه نرخ تعیین شده شیرخام اعلام خواهد کرد.

وی درخصوص تازه ترین نرخ شیرخام نیز گفت: قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یک میلیون و چربی 3.2 درصد درحدود 770 تومان و قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بارمیکروبی یکصد هزارو چربی 3.2 درصد در حدود 900 تومان تعیین شده است که با احتساب کرایه حمل 30 تومانی این محصول از درب دامداری تا درب کارخانه قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یک میلیون و چربی 3.2 درصد درحدود 800 تومان و قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یکصد هزارو چربی 3.2 درصد درحدود 930 تومان محاسبه می شود.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران همچنین در رابطه با اجرای تفاهم نامه این انجمن با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه محصولات لبنی با قیمت مصوب بیان داشت: با اعلام نرخ رسمی کلیه محصولات لبنی اعم از محصولات لبنی کم چرب و پرچرب، توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تفاهم نامه مذکور عملا از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس تفاهم نامه انجمن صنایع فرآورده های لبنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود از هفدهم تیرماه سال جاری شیر900 گرمی نایلونی با 1.5 درصد چربی با قیمت 900 تومان، ماست 900 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی با قیمت 1300 تومان و پنیر یو.اف 400 گرمی نیز با قیمت 2400 تومان و محصولات پرچرب لبنی نیز براساس سیستم عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود.