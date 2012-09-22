رزمایش 20 هزار نفری "لبیک یا رسول الله" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرتقی در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که پیش از ظهر شنبه برگزار شد از برگزاری رزمایش 20 هزار نفری با شعار لبیک یا رسول الله در کرج خبر داد.

وی اظهار داشت: امروز شاهد هجمه ای نسبت به ساحت مقدس پیامبر به منظور ریشه کنی همه بنیاد های دین مبین اسلام از جانب دشمن هستیم.

وی گفت: این رزمایش رزمی و فرهنگی در پاسخ به هجمه دشمن است تا مشتی محکم بر دهان یاوه گویان به شان عظیم پیامبر اسلام(ص) باشد.

میرتقی تصریح کرد: الان به ساخت پیامبر توهین شده و باید اعتقاد داشته باشیم که جنگی صورت گرفته و باید دفاع مقدس داشته باشیم و این رزمایش 20 هزار نفری در این راستا صورت می گیرد.

وی از همکاری و مساعدت فرمانداری و شهرداری کرج در برگزاری این رزمایش خبر داد.

جانشین فرمانده امام حسن مجتبی از برگزاری این رزمایش در آخرین روز هفته دفاع مقدس و در شهرستان کرج خبر داد.

