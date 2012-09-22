پیشرفت های ایران در ابعاد مختلف از مدرسه آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان شاهد شهید مراد داوودی خرم آباد با اشاره به اینکه اول مهر ماه روزی است که همه دانش آموزان انتظار آن را می کشند، اظهار داشت: دانش آموزان با شور و شوق خاصی در اول مهر ماه به مدارس می آیند چرا که باور دارند رشد و پرورش آنها در مدرسه محقق می شود.

وی با بیان اینکه اساسا آینده جامعه به تعلیم و تربیت و فراگیری علم و دانش توسط دانش آموزان بستگی دارد، یادآور شد: دانش آموزان همواره مورد توجه خدای متعال، رسول اکرم(ص)، اولیای الهی و رهبر حکیم انقلاب قرار دارند چرا که به فراگیری علم و دانش و پرورش خود می پردازند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برخی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در رابطه با دانش آموزان و ضرورت کسب علم و دانش ادامه داد: رشد و تعالی و سعادت انسانها در گرو کسب علم و تعلیم و تربیت است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه امروز به عنوان بزرگترین رویداد زندگی دانش آموزان محسوب می شود، تصریح کرد: این روز برای کسانی که اولین سال تحصیلی خود را آغاز می کنند و کسانی که پایه ششم را تجربه می کنند روزی به یاد ماندنی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه علم و دانش همواره مایه سربلندی و عزت است، گفت: ثمره کسب علم و دانش ادب، ایمان و اخلاص است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به دانش آموزان تصریح کرد: تلاش شما دانش آموزان برای تحصیل علم درخت تعلیم و تربیت را پر بار خواهد کرد و اعتماد به نفس را در شما ایجاد می کند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ثمره کسب علم صبر و استقامت در راه خداست همان صبری که دانش آموزان در 8سال دفاع مقدس از خود نشان دادند.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس معلمان و دانش آموزان استقامت کردند و پیروزی به دست آوردند، یادآور شد: امروز معلمان و دانش آموزان باید در سنگر مدرسه با فراگیری علم و دانش سربلندی و عزت دیگری را رقم بزنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر امروز ایران در اغلب صحنه ها رتبه اول را دارد از سنگر مدرسه بوده است، تصریح کرد: پیشرفتهای ایران در علوم پزشکی، هسته ای، صنعت و ... از مدرسه آغاز شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه دانش آموزان سنگربانان دفاع از اسلام و قرآن هستند، گفت: فریاد شما دانش آموزان در فضای معنوی مدرسه آمریکا را دچار سرگردانی و حیرانی کرده است.