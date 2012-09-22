برگزاری 120 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس/50 عنوان کتاب در کشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود غیاثی راد ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سی و دومین سالگرد دفاع مقدس ویژه کمیته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان و رونمایی از پورتال دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اظهار داشت: ستاد سی و دومین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف لشکری و کشوری 120 عنوان برنامه را برای اجرا در این مانور بزرگ فرهنگی آماده کرده است.

وی افزود: ابلاغ دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح به استانداری و ادارات حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سراسر کشور، برگزاری جلسات متعدد در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ارائه گزارشی از برنامه های هفته دفاع مقدس و انجام اصلاحات در راستای بهتر برگزار شدن برنامه ‌ها و فعال شدن ستادهای استانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس بخشی از کارهای هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس بوده است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس کشور ادامه داد: بازسازی 31 عملیات دفاع مقدس در 31 استان کشور از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت 10 روز با حضور آحاد مردم، برنامه ریزی وزارتخانه هایی همچون آموزش و پرورش در 13 بند، جهاد کشاورزی در 18 بند در قالب های متعدد بخشی از این برنامه هاست و سایر سازمان ها از جمله فرهنگ و ارتباطات اسلامی، صدا و سیما و شهرداری نیز در این راستا وارد عمل می شوند.

غیاثی راد افتتاح مرکز فرهنگی دفاع مقدس در تهران را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس عنوان کرد و یادآور شد: در این مرکز بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران به احتزاز در می آید.

وی در ادامه گفت: سخنرانی فرماندهان دوران جنگ در نمازهای جمعه، اعزام فرماندهان جنگ برای بازگویی خاطرات دفاع مقدس در 151 کشور جهان، برگزاری همایش های دفاع مقدس و به صدا درآمدن زنگ مقاومت از دیگر برنامه های این هفته است.

معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور افزود: یکی از مهمترین برنامه هایی که در طول این هفته اجرا می شود برگزاری همایش بزرگداشت شهیدان زن دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس با محوریت شهیده شاخص استان کردستان ناهید فاتحی کرجو است.

غیاثی راد اظهار داشت: انتظار می رود آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی کشور زندگی نامه این شهید بزرگوار را به عنوان یکی از شاخص های دوران هشت سال دفاع مقدس در کتب درسی و دانشگاهی به چاپ رساند.

50 عنوان کتاب رونمایی شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از 50 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس خبرداد و ادامه داد: در طول سال بیش از 50 عنوان کتاب در رابطه با دوران دفاع مقدس با چاپ رسیده است.

معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور کتاب "پایی که جا ماند" را بهترین کتاب سال در حوزه دفاع مقدس عنوان کرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز بر نشر این کتاب تاکید ویژه ایی داشتند.

ولایت پذیری عامل اصلی پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس

غیاثی راد در ادامه گفت: ولایت پذیری عامل اصلی پیروزی در دوران دفاع مقدس بود و اثرگذاری و نفوذ رهبر دینی، ولایت باوری و ولایت پذیری رزمندگان اسلام در آن دوران به دنیا ثابت شد.

وی افزود: دشمنان با تحمیل جنگ به دنبال نابودی اسلام و ارزش های انقلابی در ایران اسلامی بودند اما جهاد در راه خدا و دفاع از حریم اسلامی تا مرز شهادت، وظیفه الهی، آرمانی و انسانی در هشت سال دفاع مقدس به منصه ظهور رسید.

معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور اظهار داشت: دوران دفاع مقدس نشات گرفته از ارزش های ماندگار و اثرگذار عاشورا است که روز به روز بالنده و پویا تر می شود و برای شکست جنگ نرم دشمن کارسازترین سلاح، حرکت در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت است.

غیاثی راد ادامه داد: توکل بر خدا، اطاعت از رهبری و حضور مردم افتخار بزرگی در تاریخ ایران رقم زد که به عنوان نقطه عطف ماندگار شد.

وی یادآور شد: پیروزی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس با رهبری امام راحل (ره) و پشتیبانی ملت موجب تثبیت انقلاب شد که برای معرفی دستاوردهای آن و انتقال ارزش های آن دوران، باید بیش از پیش تلاش و کار فرهنگی و هنری انجام داد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور با تاکید بر ضرورت الگوپذیری جوانان از ارزش ‌های والای هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: انتقال فضائل معنوی این دوران به جوانان و نسل آینده از ابزارهای کارآمد مبارزه با جنگ نرم دشمن است.

در پایان این مراسم پورتال دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان و معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور رونمایی شد.