افزایش سم آرسنیک در خون با مصرف زیاد برنج

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقاتی که در مجله " Consumer Reports" منتشر شده نشان می دهد که برنج حاوی سطوح بالایی از سم آرسنیک است که این امر می تواند خطرناک باشد.

نتایج این تحقیقات موجب شده که سازمان غذا و داروی آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.

براساس نتایج تحقیقات منتشر شده، خوردن برنج یک بار در روز می توان سطح ارسنیک بدن را تا 44 درصد افزایش دهد، اگر این ماده غذایی در روز دوباره مصرف شود سطح آرسنیک تا 70 درصد افزایش پیدا می کند.

مارگارت هامبورگ عضو کمیسیون سازمان غذا و دارو اظهار داشت: نتایج به دست آمده به این معنا نیست که مصرف برنج می تواند تهدید سریعی برای افزایش سطح آرسنیک در بدن مصرف کنندگان باشد.

هامبورگ اظهار داشت: ما توصیه نمی کنیم که مصرف کنندگان مصرف محصولات برنجی را در رژیم غذایی خود تغییر دهند. ما فکر می کنیم که بهترین توصیه یک رژیم متعادل و یک تغذیه مناسب است. غلات متنوع بسیاری هستند که می توانند بخشی از یک رژیم غذیی متعادل باشند.

این درحالی است که اوواشی رانگان مدیر بخش امنیت مصرف کننده در مجله " Consumer Reports" با این اظهارات مخالفت کرد و گفت: ما فکر می کنیم که مصرف کنندگان باید برای تعدیل مصرف خود اقدام کنند.

محققان این مجله 60 نوع برنج را آزمایش کردند و به این نتیجه رسیدند که بسیاری از این محصولات یک و نیم برابر بیشتر از حد مجازی که در آب آشامیدنی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است، آرسنیک دارند.

آرسنیک یک ماده سرطان زا برای مثانه و ریه است. سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده است که آنها سطح بالای آرسنیک را بررسی می کنند اما نشریه "Consumer Reports" اعتقاد دارد که در این زمینه باید وارد عمل شد.

رانگان گفت: در حقیقت غذاها نباید با هم متفاوت باشند ما با بررسی محصولات مختلف به این نتیجه رسیدیم که باید استانداردی برای این محصولات غذایی تعیین شود.

فدراسیون برنج آمریکا وجود آرسنیک در برنج را تکذیب نکرده است اما اظهار داشت که سطوح این ماده در برنج نگران کننده نیست.

جیمز آر. کاگلین رئیس و بنیانگذار یک موسسه مستقل سم شناسی که به فدراسیون برنج آمریکا مشاوره می دهد، گفت: سطح آرسنیک در برنج بسیار بسیار اندک است. برنج محصول غذای ایمن و مغذی است و در حقیقت افرادی که غالبا در رژیم خود برنج مصرف می کنند سالم تر از سایرین هستند.

سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد که تاپایان سال نتایج تحقیقات خود را در این زمینه اعلام می کند اما تاکنون نیازی به نگرانی بیش از حد وجود ندارد.