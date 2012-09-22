کردستان ظرفیت لازم برای تبدیل به قطب فرهنگی و مذهبی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود یوسفی ظهر شنبه در مراسم روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان در سنندج اظهار داشت: استان فرهنگی کردستان تمام زمینه لازم برای رسیدن به درجات بالا و رسیدن به جایگاه گردشگری دینی و مذهبی را دارد.

وی با بیان اینکه چهار امامزاده در استان کردستان وجود دارد، افزود: امامزادگان مکان مامن برای عبادت و رسیدن به عرفان و درجات والای اخلاص برای انسان ها است که معنویت و عشق در روحیه معنوی انها را تقویت می کند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کردستان عنوان کرد: هدف توسل به امامزادگان رفع مشکل به منظور دارا بودن روح قداست امامزادگان اولاد پیامبر (ص) در نزد خداوند است که علاوه بر رفع حاجت و مشکل، آرامش و رضایت واقعی نیز از حضور در مقبره امامزادگان و توسل به انها در فرد به وجود می آید.

حجت الاسلام یوسفی بیان کرد: توسل ایمان را تقویت می کند و نبود آن نشانه کفر و جهل و نادانی است نه متوسل شدن به روح و ذات امامزادگان که وهابیت و صلفی ها براساس تفکر اشتباه و نادانی آن را نادرست می دانند.

وی در پایان عنوان کرد: همت برای آبادانی و توسعه و مرمت بناهای متبرکه از امور خیر و دارای درجه در نزد خداوند منان و پیامبر اعظم (ص) است که افراد را در روز قیامت به جایگاه والای قرب الهی و همنشینی با پیامبر (ص) نزدیک می کند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از هشت تن از متولیان و هئیت امنا دو مقبره هاجره خاتون (س) و پیر عمر (ع) نیز با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار کردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار تقدیر و تجلیل شد.