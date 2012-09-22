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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

مرادی:

کردستان قهرمان مسابقات کشتی فرنگی پیام نور کشور شد

کردستان قهرمان مسابقات کشتی فرنگی پیام نور کشور شد

سنندج - خبرگزای مهر: سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان از قهرمانی تیم کشتی فرنگی این دانشگاه در مسابقات سراسری کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه های پیام نور کشور خبرداد.

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از پایان مسابقات در اوزان هفت گانه کشتی فرنگی و با معرفی نفرات برتر و جمع بندی امتیازهای کسب شده تیم پیام نور استان کردستان عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

وی افزود: تیم کردستان با 51 امتیاز عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد و تیم های خوزستان و تهران به ترتیب با کسب 42 و 32 امتیاز عناوین دوم و سوم تیمی را کسب کردند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: دانشجویان پیام نور کردستان در این دوره از مسابقات موفق به کسب سه مدال طلا، یک مدال نقره و دو عنوان پنجمی شدند و با درخشش خود بار دیگر برای استان قهرمان پرور کردستان افتخار آفریدند.

مرادی اعلام کرد: در وزن 55 کیلوگرم یادگار سعیدی مقام پنجم را کسب کرد و در وزن 60 کیلوگرم فواد گدازگر قهرمان این دوره از مسابقات شد.

وی افزود: در وزن 66 کیلوگرم کیهان لطفی مدال طلا را کسب کرد و فواد کریمی نیز عنوان قهرمانی وزن 74 کیلوگرم را از آن خود کرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان اظهار داشت: در وزن 84 کیلوگرم افشین نسیمی مدال نقره را به خود اختصاص داد و پیام آرامی نیز عنوان پنجمی وزن 96 کیلوگرم را کسب کرد.

مرادی در پایان یادآور شد: تیم کشتی آزاد پیام نور کردستان نیزدر این دوره از مسابقات با کسب یک مدال طلا، یک نقره، دو برنز و یک مقام پنجمی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

مسابقات سراسری قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی پیام نور کشور با حضور 20 استان کشور به میزبانی شهر سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1702158

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