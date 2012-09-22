کردستان قهرمان مسابقات کشتی فرنگی پیام نور کشور شد

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از پایان مسابقات در اوزان هفت گانه کشتی فرنگی و با معرفی نفرات برتر و جمع بندی امتیازهای کسب شده تیم پیام نور استان کردستان عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

وی افزود: تیم کردستان با 51 امتیاز عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد و تیم های خوزستان و تهران به ترتیب با کسب 42 و 32 امتیاز عناوین دوم و سوم تیمی را کسب کردند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: دانشجویان پیام نور کردستان در این دوره از مسابقات موفق به کسب سه مدال طلا، یک مدال نقره و دو عنوان پنجمی شدند و با درخشش خود بار دیگر برای استان قهرمان پرور کردستان افتخار آفریدند.

مرادی اعلام کرد: در وزن 55 کیلوگرم یادگار سعیدی مقام پنجم را کسب کرد و در وزن 60 کیلوگرم فواد گدازگر قهرمان این دوره از مسابقات شد.

وی افزود: در وزن 66 کیلوگرم کیهان لطفی مدال طلا را کسب کرد و فواد کریمی نیز عنوان قهرمانی وزن 74 کیلوگرم را از آن خود کرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان اظهار داشت: در وزن 84 کیلوگرم افشین نسیمی مدال نقره را به خود اختصاص داد و پیام آرامی نیز عنوان پنجمی وزن 96 کیلوگرم را کسب کرد.

مرادی در پایان یادآور شد: تیم کشتی آزاد پیام نور کردستان نیزدر این دوره از مسابقات با کسب یک مدال طلا، یک نقره، دو برنز و یک مقام پنجمی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

مسابقات سراسری قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی پیام نور کشور با حضور 20 استان کشور به میزبانی شهر سنندج برگزار شد.