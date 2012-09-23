آیین اختتامیه دومین جشنواره تئاتر استانی البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه در مراسمی دومین جشنواره تئاتر استانی البرز با حضور جمعی از مدیران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز برگزار می شود.
قادر آشنا مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم گله دار زاده مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز از جمله میهمانان این مراسم هستند.
جشنواره تئاتر استانی البرز از 29 شهریورماه آغاز شد و درچهار روز متوالی نمایش های برگزیده هیئت انتخاب علاوه بر اجرای عمومی به داوری گذاشته می شود.
در مراسم اختتامیه این جشنواره بهترین ها معرفی می شوند.
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