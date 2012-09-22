توسعه کمی و ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه ها همزمان مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی قبل از ظهر شنبه در جلسه ستاد آموزش، پژوهش و تحول اداری خراسان رضوی در استانداری اظهار داشت: نیاز کشور به نیروی متخصص از یک سو و سیاست های کلی نظام و نیز منویات مقام معظم رهبری از سوی دیگر وزارت علوم را بر آن داشته است تا با نگاهی نو به مقوله تعریف و گسترش رشته ها و مقاطع تحصیلی تکمیلی بپردازد.

وی از رشد 32 برابری تعداد دانشجویان در کشور به عنوان دستاوردی بزرگ یاد و اضافه کرد: دست اندرکاران و برنامه ریزان این حوزه باید با جدیتی بیشتر به مقوله ارتقای کیفیت و غنای سرفصل های آموزشی توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اعتراف مجامع علمی دنیا مبنی بر رشد خیره کننده و حیرت انگیز علم در ایران تصریح کرد: به همت دانشمندان و دانشجویان کشور، ده سال زودتر از موعد به اهداف علمی سند چشم انداز در افق 1404 دست یافته ایم.

رضا عبدالملکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه عدم انطباق رشته های دانشگاهی موجود و نیازهای کشور را یکی از آسیب های نظام آموزش عالی دانست و گفت: هر چند در حال حاضر نیازی به جذب دانشجو در برخی از کد رشته های موجود نداریم اما بازهم دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی در حال پذیرش دانشجو در این رشته ها هستند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت دانش عملی دانشجویان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان رشته ها به دلیل فقدان این مهارت ها نمی توانند خواسته های کارفرمایان خود را برآورده سازند.

وی خواستار تعریف تخصص های میان رشته ای در دانشگاه ها شد و گفت: ضرورت این امر در حوزه علوم نظری که اهمیت آن همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، بر کسی پوشیده نیست.

عبدالملکی با اشاره به ظرفیت های معدنی، صنعتی و کشاورزی استان اظهار داشت: به طور مثال در مورد زعفران به عنوان محصول استراتژیک و بی همتای خراسان رضوی، خلا وجود دانشکده ای مستقل که به طور ویژه بر روی اصلاح فرآیند تولید، فرآوری، بسته بندی و شناخت فواید جدید آن تمرکز کند، کاملا محسوس است.

عبدالملکی از خراسان رضوی به عنوان استانی نخبه پرور یاد و اضافه کرد: ارایه 253 طرح در جشنواره علم تا عمل کشور، از سوی نخبگان استان تنها بخشی از نشانه های این ظرفیت بی بدیل است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در آذر ماه سال جاری گفت: تمرکز اصلی نمایشگاه امسال بر روی پژوهش هایی خواهد بود که در راستای شعار سال و کاستن از وابستگی به کشورهای خارجی انجام شده باشد.