اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی در استان گیلان است

فرحناز نوبخت راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه ‌ساز بروز آسیب ‌ها و انحرافات اجتماعی است.

وی اظهارداشت: کار تخصصی اورژانس اجتماعی (خط 123) توجه به آسیب های اجتماعی، حمایت از آسیب دیدگان و حتی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه است.

معاون اجتماعی بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه خدمات این مرکز در دسترس، تخصصی، به موقع و رایگان است، گفت: درشهرستانها یک مرکز مداخل در بحران وجود دارد که بصورت حضوری مراجعات را پوشش می دهد، علاوه بر این خط 123 و تیم های سیار در مراکز پرتردد شهرها فعال هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی گیلان 109 نیرو تخصصی فعالیت دارند، افزود: خوشبختانه با برنامه جدید دولت این نیروها که قبلا در سیستم خصوصی مشغول بودند امسال به جذب سازمان بهزیستی درآمدند.

نوبخت راد در ادامه از فعالیت مرکز اسکان برای زنان آسیب دیده در استان خبرداد و یادآورشد: در این مرکز زنانی که دچار خشونت های خانگی یا وضعیت شان در حالت بحرانی باشد، نگهداری می شوند.