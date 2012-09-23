اجرای کامل طرح برون سپاری خدمات دانشجویی تا پایان برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دکتر محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان، بزرگترین و مجهزترین مجتمع رفاهی، خوابگاهی دانشجویان دختر کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان به بهره برداری رسید.

ملاباشی ارتباط صمیمی با دانشجویان و همدلی و گفتگوی چهره به چهره میان اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان را زمینه ساز تعالی بیش از پیش دانشگاه دانست و گفت: ارتباط مبتنی بر علاقه، صمیمیت و دوستی با دانشجویان سبب از بیبن رفتن کاستی های احتمالی و مشکلات و اعتلای علمی و اخلاقی آنان خواهد شد.

وی با اشاره به امتیازات و ویژگی های برجسته دانشگاه های برتر کشور افزود: بر اساس تجربیات بنده در وزارت علوم دانشگاه صنعتی اصفهان در میان دانشگاه های کشور وحتی دانشگاه های ممتاز تهران از ویژگی های ممتاز و منحصربفردی برخوردار است.

معاون وزیر علوم وضعیت خدمات دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان در مقایسه با سایر دانشگاه های کشور را مطلوب خواند و گفت: با ایجاد اصلاحاتی اندک در برخی بخش های خدماتی دانشجویی، خدمات در حال ارائه به دانشجویان این دانشگاه بیش از پیش بهبود خواهد یافت.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اضافه کرد: با توجه به گذشت دوسال از آغاز اجرای طرح برون سپاری خدمات دانشجویی در دانشگاه های کشور، این طرح در بخش عملیاتی پیشرفت کمی داشته که با پیگیری های مربوطه تا پایان برنامه پنجم توسعه بصورت کامل اجرایی خواهد شد.

وی ارائه الگوهای مناسب وعملیاتی در این بخش را سبب ترغیب دانشگاه ها به برون سپاری خدمات وافزایش سرعت اجرای این طرح دانست و افزود: مجتمع رفاهی خوابگاهی صدف دانشگاه صنعتی اصفهان به جهت برخورداری از ویژگی های خاص ونیز امکان مدیریت آن توسط بخش های اجرایی خارج از دانشگاه، الگوی مناسبی برای تمامی مجموعه های رفاهی خوابگاهی دخترانه در دانشگاه های سراسر کشور است.

دکتر همدانی گلشن رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مجموعه رفاهی، خوابگاهی صدف دانشگاه صنعتی اصفهان باتوجه به مشکلات گذشته دانشجویان دختر دانشگاه در بخش خوابگاه وامکانات رفاهی به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به ویژگی ها وامکانات خاص تدارک دیده شده به منظور رفاه دانشجویان دختر دانشگاه در این مجموعه، اظهار امیدواری کرد که با توجه به اهداف بلند مدت مجموعه دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز پتانسیل های این دانشگاه، بسترهای لازم به منظور دستیابی به اهداف محوری واساسی این دانشگاه بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است: مجتمع رفاهی، خوابگاهی صدف دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از امکانات ومزایایی چون خوابگاه های چندگانه، بازار، رستوران، سالن های مطالعه، تجهیزات ورزش های همگانی، مجموعه ورزشی نشاط، زمین اسکیت ودوچرخه سواری، فضاسازی ونورپردازی های متنوع، اتاق های ویژه استراحت ومطالعه جهت دانشجویان دختر خوابگاهی وغیرخوابگاهی، مجتمع فرهنگی ونیزقرارگرفتن درمجاورت دانشکده های این دانشگاه، ظرفیت خوابگاهی دانشجویان دختر این دانشگاه را افزایش می دهد.

