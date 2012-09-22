افزایش تولید فولاد خراسان در 6 ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل فولاد خراسان با بیان این مطلب اظهار داشت: این شرکت از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال جاری، 363 هزار و 201 تن شمش فولاد تولید کرد. این در حالی است که تولید شرکت مذکور در مدت مشابه سال قبل، 347 هزار و 902 تن شمش بود.



وی ادامه داد: مجتمع فولاد خراسان در 6 ماهه نخست امسال، با 8 درصد افزایش تولید در بخش آهن اسفنجی، تولید خود را به 395 هزار و 903 تن آهن اسفنجی رساند.

تولید این ماده اولیه تولید شمش فولاد در 6 ماهه سال گذشته، 366 هزار و 688 تن بود. احمدی خاطرنشان کرد: این مجتمع در 6 ماهه نخست امسال، 330 هزار و 301 تن محصولات نورد تولید کرد.

