  1. اقتصاد
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

افزایش تولید فولاد خراسان در 6 ماهه نخست امسال

شرکت فولاد خراسان در 6 ماهه نخست امسال، تولید خود را در آهن اسفنجی و فولاد سازی افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل فولاد خراسان با بیان این مطلب اظهار داشت: این شرکت از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال جاری، 363 هزار و 201 تن شمش فولاد تولید کرد. این در حالی است که تولید شرکت مذکور در مدت مشابه سال قبل، 347 هزار و 902 تن شمش بود.

وی ادامه داد: مجتمع فولاد خراسان در 6 ماهه نخست امسال، با 8 درصد افزایش تولید در بخش آهن اسفنجی، تولید خود را به 395 هزار و 903 تن آهن اسفنجی رساند.

تولید این ماده اولیه تولید شمش فولاد در 6 ماهه سال گذشته، 366 هزار و 688 تن بود. احمدی خاطرنشان کرد: این مجتمع در 6 ماهه نخست امسال، 330 هزار و 301 تن محصولات نورد تولید کرد.
 
کد مطلب 1702196

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