یک حلقه چاه عمیق در مجتمع شهریاری بختیاری خاتم حفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرکاظمی پور اظهار داشت: در پی خشکسالی‌های اخیر و افت شدید منابع زیرزمینی و کمبود آب در روستاهای شهرستان خاتم و با پیگیری‌های بعمل آمده، یک حلقه چاه به عمق 200 متر در محدوده تاسیسات مجتمع شهریاری و بختیاری با هدف تامین آب دو مجتمع، حفر شده و تجهیز آن در حال اقدام است.

وی افزود: در همین راستا ساخت دومخزن یکهزار مترمکعبی در مجتمع‌های چاهک، ترکان و هرابرجان، حصارکشی تاسیسات، بازسازی شبکه داخلی به طول 6 کیلومتر، ایجاد و تعویض خط لوله انتقال آب از مخزن یکهزار مترمکعبی چاهک به روستا در حال اجرا است.

وی همچنین افزود: حفر یک حلقه چاه دستی به عمق 70 متر در مجتمع کرخنگان و چنار ناز و کف شکنی چاه توتک از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای تامین آب مجتمع های مذکور است.

به گزارش مهر، این پروژه بیش از 500 مشترک روستایی را تحت پوشش قرار می دهد.