افتتاح باشگاه آزاداندیشی در دانشگاه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج شاکری نیا - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان تقویت کرسی های آزاداندیشی را از جمله برنامه‌های راهبردی معاونت فرهنگی وزارت علوم، برشمرد و با توجه به تأکیدات مسئولان عالی نظام علی الخصوص رهبر فرزانه انقلاب در خصوص ورود همه جانبه دانشگاهیان به عرصه آزاداندیشی باشگاه آزاداندیشی را فرصت مناسبی برای تقویت و گسترش این نگاه برشمرد.

وی گفت: کرسی های آزاداندیشی در جامعه به عنوان یک فرهنگ و رویه نیاز به نهادینه شدن دارند و باید محلی برای برگزاری داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان با بیان اینکه در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این مکان «خانه ملی گفتگوی آزاد» نامیده شده است، تصریح کرد: منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی از این نامگذاری، تنها محدود به دانشگاه ها نبوده بلکه این نامگذاری به صورت عمومی مصوب شده و تأکید کرده که خانه ملی گفتگوی آزاد در کشور تشکیل شود.

شاکری نیا افزود: از آنجایی که این عنوان، عمومی و مربوط به همه جامعه بود؛ وزارت علوم، مکان برگزاری آن را در دانشگاه ها اختصاصی تر در نظر گرفت لذا تصمیم بر این شد که مکان برگزاری کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌ها عنوان دانشگاهی داشته باشد تا دانشگاهیان آسان تر با آن ارتباط برقرار کنند، به همین دلیل کرسی های آزاداندیشی دانشگاه ها در قالب «باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان» برگزار می شود.







