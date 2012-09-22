میز خدمتگزاری، جبهه جنگ امروز مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه شورای اداری شهرستان کرج با گرامیداشت نام و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: امروز نیز دفاع مقدس ادامه دارد و جبهه امروز جبهه دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلابی در برابر هجمه های دشمن است.

وی اظهارداشت: میز خدمتگزاری جبهه جنگ مسئولان در دفاع از آرمان های انقلاب است تا با خدمتگزاری صادقانه و خالصانه رضایت ملت از نظام و به تبع آن عزت و سربلندی روزافزون کشور در دنیا رقم بخورد.



یران نژاد تصریح کرد: جنگ امروزجنگ سرد و نرم در برابر هجمه ها، تهدیدها و تحریم های بی امان دشمن است و امروز وظیفه ای سنگین تر و خطیر تر بر دوش ما در دفاع از میهن است.

وی گفت: کسانی که در دوران هشت سال دفاع مقدس افتخار حماسه آفرینی و خدمتگزاری مخلصانه را نداشتند می توانند امروز با خدمتگزاری صادقانه و خالصانه دین خود به جامعه را ادا کنند.

وی از روسای دستگاه های اداری خواست تا راه شهدا را ادامه دهند و تاکید کرد: دشمن امروز دنبال خشک کردن ریشه انقلاب است و ما باید تلاش کنیم با خدمتگزاری صادقانه مردم را راضی نگه داشته و عزت روزافزون نظام را رقم زنیم.

فرماندار کرج گفت: همه دستگاه های اجرایی باید با اذین بندی حال و هوای دفاع مقدس را در سطح شهر فراهم کرده و نمادهای دفاع مقدس در همه ادارات وجود داشته باشد.

وی همچنین از انتصاب شریعتی به عنوان مشاور امور جوانان فرماندار، خزاعی رئیس بازرسی فرمانداری و احمدی مدیر عامل شهرک های صنعتی خبر داد.