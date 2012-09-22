به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های نفت تهران و صبا قم ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: وضعیت جدول لیگ نشان می‌دهد که بازی سختی را با تیم صبا پیش رو داریم. صبا تیمی دونده، بابرنامه و سرعتی است که هارمونی خوبی درون زمین دارد.

وی با ابراز اطمینان از اینکه دیدار نفت تهران - صبای قم یک بازی درگیرانه و سخت برای هر دو تیم خواهد بود، افزود: تمرینات خوبی را برای رویارویی با تیم صبا انجام داده‌ایم و امیدواریم بازی خوبی را در شان تیم‌های بالای جدول لیگ برگزار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران تاکید کرد: ما و صبا باید به وضعیت امتیازی تیم‌هایی که پشت سرمان قرار دارند، نگاه کنیم. یک روز بازی نکردیم و تا رتبه چهارم جدول سقوط کردیم، بنابراین اگر بازی را ببازیم موقعیت خود را در صدر جدول از دست خواهیم داد.

وی در پاسخ به اینکه "صبایی‌ها گفته‌اند در بازی عصر یکشنبه مقابل نفت تهران حضور پیدا نمی‌کنند"، گفت: اگر بازی انجام نشود، باید ببینیم تصمیمات و برنامه‌های بعدی به چه صورت خواهد بود اما اعتقاد شخصی من این است که صبا مقابل تیم ما بازی خواهد کرد.

ابراهیم‌زاده در خصوص تغییر زمان مسابقات لیگ برتر که در فصل جاری بارها صورت گرفته است، گفت: هر حرکتی که ما در باشگاه نفت انجام می‌دهیم برای رشد و ارتقای جایگاه این تیم است و هر حرکتی که در فوتبال کشور صورت می‌گیرد برای رشد و شکوفایی فوتبال ایران است و ما باید برای رشد فوتبال ملی کشور در رده‌های سنی مختلف تلاش کرده و کمک کنیم.

وی در ادامه افزود: اینجا یک سئوال برای من به وجود آمده است. در حالی که سازمان لیگ از قبل می‌دانست رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول مهر به میزبانی دو ورزشگاه اکباتان و دستگردی برگزار می‌شود، چرا برنامه بازی تیم ما با صبای قم را در تاریخ دوم مهرماه اعلام کردند؟ سازمان لیگ می‌توانست از سه هفته قبل این موضوع را پیش بینی کرده و با اعلام برنامه جدید مانع از اعتراض تیم‌ها و حرف و حدیث‌های پیش آمده شود.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در خصوص صحبت‌هایی که در برخی رسانه‌ها مبنی بر حضور وی و مجید جلالی در کادر فنی تیم ملی مطرح شده بود، گفت: من چنین چیزی را نشنیدم و هیچ صحبتی نیز در این زمینه با من نشده است. به نظر من هنوز تیم ملی برای صعود به رقابت‌های جام جهانی شانس دارد و در شرایط فعلی موافق جابه‌جای کادر فنی تیم ملی نیستم.

ابراهیم‌زاده درخاتمه در خصوص بازیکنان محروم و مصدوم نفت پیش از بازی با صبا گفت: خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم اما وحید حمدی‌نژاد به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم ما در بازی با صبای قم نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و صبای قم در چارچوب هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:25 فردا یکشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.