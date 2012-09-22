لزوم جلوگیری از تخریب محیط زیست با مدیریت صحیح و دفع اصولی پسماندها

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم دفع پسماندها به صورت صحیح آسیبهای جبران ناپذیری بر آب، خاک، هوا و محیط زیست وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پسماندها از شاخص های مهم آلودگی محیط زیست است، اظهارداشت: پسماندها بجای اینکه بصورت غیر اصولی در دل زمین دفع شوند می توان فعالیتهای گوناگونی که بر مبنای اصول علمی است انجام داد تا از معضلات، مشکلات و آلودگی های ناشی از پسماند رهایی یافت.

مدیرکل محیط زیست گیلان همچنین آلودگی آب را مهمترین مشکل زیست محیط استان دانست و گفت: این استان دارای بیشترین حجم آب های زیر زمینی بوده و عواملی که آبهای زیر زمینی را تهدید می کند شامل فاضلاب های صنعتی، شهری و شیرابه پسماندها شهری است.

وی با بیان اینکه اقدامات موثر و گسترده ای باید در سطح استان برای بهبود این وضعیت انجام شود، گفت: بر اساس ضوابط دفن بهداشتی پسماندها هیچ نقطه ای برای دفن پسماند در گیلان وجود ندارد.

عبدوس ادامه داد: در تمام 31 مرکزدفن پسماند که در استان وجود دارد همه زباله ها بصورت غیر بهداشتی دفن می شود.

وی یادآورشد: سفرهای آب های زیر زمینی آلوده هستند اما میزان آلودگی بر اساس استاندارد ها و مقادیر مجاز از سوی آب و فاضلاب شهری، روستایی و شرکت آب منطقه ای گیلان بررسی می شود اگر از آن حد استاندارد آلودگی بالا تر باشد باید به مردم اطلاع رسانی شود از آب چاه استفاده نکنند.