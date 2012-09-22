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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

عبدوس:

لزوم جلوگیری از تخریب محیط زیست با مدیریت صحیح و دفع اصولی پسماندها

لزوم جلوگیری از تخریب محیط زیست با مدیریت صحیح و دفع اصولی پسماندها

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: با مدیریت صحیح و دفع اصولی پسماندها می توان از تخریب محیط زیست جلوگیری کرد.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم دفع پسماندها به صورت صحیح آسیبهای جبران ناپذیری بر آب، خاک، هوا و محیط زیست وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پسماندها از شاخص های مهم آلودگی محیط زیست است، اظهارداشت: پسماندها بجای اینکه بصورت غیر اصولی در دل زمین دفع شوند می توان فعالیتهای گوناگونی که بر مبنای اصول علمی است انجام داد تا از معضلات، مشکلات و آلودگی های ناشی از پسماند رهایی یافت.

مدیرکل محیط زیست گیلان همچنین آلودگی آب را مهمترین مشکل زیست محیط استان دانست و گفت: این استان دارای  بیشترین حجم آب های زیر زمینی بوده و عواملی که آبهای زیر زمینی را تهدید می کند شامل فاضلاب های صنعتی، شهری و شیرابه پسماندها شهری است.

وی با بیان اینکه اقدامات موثر و گسترده ای باید در سطح استان برای بهبود این وضعیت انجام شود، گفت: بر اساس ضوابط دفن بهداشتی پسماندها هیچ نقطه ای برای دفن پسماند در گیلان وجود ندارد.

عبدوس ادامه داد: در تمام 31 مرکزدفن پسماند که در استان وجود دارد همه زباله ها بصورت غیر بهداشتی دفن می شود.

وی یادآورشد: سفرهای آب های زیر زمینی آلوده هستند اما میزان آلودگی بر اساس استاندارد ها و مقادیر مجاز از سوی آب و فاضلاب شهری، روستایی و شرکت آب منطقه ای گیلان بررسی می شود اگر از آن حد استاندارد آلودگی بالا تر باشد باید به مردم اطلاع رسانی شود از آب چاه استفاده نکنند.

کد مطلب 1702215

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