مشکلات اکران تقصیر مسئولان سینمایی است/سینماهای حوزه برای ما ارزشی ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی 6 فیلم سینمایی که توسط حوزه هنری در اکران تحریم شده اند، صبح امروز با حضور غلامرضا موسوی و فریدون جیرانی(من مادر هستم)، عبدالرضا کاهانی(بی خود و بی جهت)، مهدی کرم پور و علی سرتیپی(پل چوبی)، مصطفی و مرتضی شایسته(من همسرش هستم)، مانی حقیقی(پذیرایی ساده) و سید جمال ساداتیان و پیمان معادی(برف روی کاج ها) در دفتر بشرافیلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست غلامرضا موسوی تهیه کننده فیلم "من مادر هستم"، گفت: همانطور که می دانید حوزه هنری برخی فیلم ها را از اکران در سینماهای خود محروم کرده است. در همین راستا تهیه کنندگان و کارگردانان این شش فیلم اطلاعیه‌ای منتشر کردند و در آن به چهار نکته اشاره شد.

وی افزود: در حال حاضر به خاطر این حرکت برخی اتفاقات در آینده تجدید خواهد شد. یکی از این حرکت ها رفتن به سوی سینمای دولتی است که کلید آن از سه سال قبل زده شده است. نتیجه این موضوع حذف بخش خصوصی است.

موسوی تاکید کرد: این حرکت ما غیرسیاسی است و هر شش فیلم در گونه سینمای اجتماعی تولید شده و ما فقط می خواهیم از آنها دفاع کنیم. از کانون کارگردانان و انجمن منتقدان نیز برای حمایت از این حرکت تشکر می‌کنیم.

در ادامه جمال ساداتیان تهیه‌کننده "برف روی کاج ها" عنوان کرد: بحث من سینمای اجتماعی است که در کشور ما رایج است از زمانیکه من وارد حوزه سینما شدم عموما بحث سینمای اجتماعی با تمام فراز و نشیب هایی که در این حوزه موجود است، به سرانجام می‌رسد. فیلم من در جشنواره فجر منتخب مردم شد.

وی با مقایسه شرایط سینمای ایران با سینمای نئورالیسم ایتالیا تاکید کرد: این فیلم ها در جامعه جایگاه خود را دارند. ما می گوییم آمار فروش پایین است پس چرا جلوی اکران این فیلم ها که منتخب مردم هستند را می گیریم. آنها معتقدند چینش اکران درست نبوده است، اگر یک فیلم اکران می شد چینش اکران حتما درست بود. تمام مشکلات سر اکران همین یک فیلم بود.

مهدی کرم پور کارگردان "پل چوبی" ادامه داد: امروز براساس یک خواسته صنفی در کنار هم از طیف های مختلف جمع شده ایم زیرا موضوع ما فیلم و سینما است. امروز روز غر زدن درباره فیلم ها نیست یک هجمه بیرونی کلیت سینما را دربر گرفته است که آن را از بین خواهد برد.

فریدون جیرانی کارگردان "من مادر هستم" در ادامه نشست گفت: ما نباید اینجا می بودیم چراکه مازیار میری، همایون اسعدیان، هنرمند و فیلمسازان سرشناس با حوزه کار می کنند. در چند ماه گذشته حوزه هنری با تهیه کنندگانی که عضو خانه سینما بودند، همدلی داشتند این برای ما اهمیت زیادی دارد و به خاطر این هم نباید اینجا می بودیم، ولی ما هستیم و متاسفیم که هستیم.

جیرانی افزود: کارگردانان پشت میز به هیچ جریانی وابسته نیستند این یک دعوای بیرونی و بالایی است که وارد جریان سینما شده است. در این شرایط به جای ارزش ها واژه ها دعوا معنا پیدا کرده است. باور کنید این عده امروز خوشحال می شدند "بوسیدن روی ماه" نوروز امسال اکران می شد اما دعوایی شکل گرفت و ما امروز چوب این دعوا را می خوریم.

وی ادامه داد: آقای رسائی که عضو شورای بازبینی فیلم ها هستند به آثار ما پروانه داده اند حالا باید ایشان از عملکرد خود دفاع کنند و نگذارند مراجع دیگر از آثار ما ایراد بگیرند.

در ادامه عبدالرضا کاهانی کارگردان و تهیه کننده "بی خود و بی جهت" گفت: همه مشکلات مربوط به مدیران سینمایی است وقتی ضعیف ترین‌ها مدیران ما می شوند نباید از آنها انتظار بیشتری داشت. من به نوبه خودم به هیچ نهادی اجازه نمی دهم از این جریان سوءاستفاده کنند همه مدیران مثل هم هستند و کار خود را بلد نیستند. من حتی پروانه ساخت و نمایش ارشاد را قبول ندارم چه برسد به حوزه هنری.

وی تاکید کرد: آیا فیلم های ما ضد اخلاق است یا فردی مانند امیرحسین علم الهدی در حوزه می کند؟ شخصیت خارج از حوزه او یک چیز است و داخل حوزه یک چیز دیگر، این ضد اخلاق نیست؟ لااقل در حوزه من، جهان بیگلری و علم الهدی را خوب می شناسم. مطمئنم که بیگلری خارج از حوزه چنین نظری ندارد، آیا این کار ضد اخلاق نیست؟

کاهانی افزود: من به نوبه خودم اگر حوزه بگوید سینما می دهم نیز راضی نمی شوم، من حس درویشی را دارم که چیزی دارم و خوشحالم. نمی خواهم به عقب برگردم به فقری که دارم عادت کرده اما اگر فیلمم روزی اکران شد ترجیح می دهم در چند سینمای محدود روی پرده رود. مطمئنم مردم فیلم من را پیدا خواهند کرد و به دیدن آن می روند. مسئله ما امروز فیلم نیست، مسئله ما سینما است. بهتر است خوب و بد جدا شود.

مرتضی شایسته تهیه کننده "من همسرش هستم" در ادامه این نشست گفت: گرفتن پروانه ساخت از ارشاد به تازگی سه تا چهار ماه طول می کشد مجوز نمایش هم داستان دیگری دارد. فیلم هایی که پروانه می گیرند با اصلاحیه مجوز دریافت می کنند.

مصطفی شایسته کارگردان"من همسرش هستم" نیز گفت: علم الهدی به من گفت «آنها فکر می کنند این فیلم ها به لحاظ اقتصادی ضربه نمی خورند "خوابم میاد" بین یک و نیم تا دو میلیارد از سینما ندادن حوزه ضربه خورد.» آنها چرا باید به این موضوع افتخار کنند؟ در صورتیکه به غیر از سینما آزادی مابقی سینماهای آنها هیچ ارزشی ندارد!

مانی حقیقی کارگردان "پذیرایی ساده" در ادامه عنوان کرد: ما همه مراحل گرفتن مجوز برای فیلم هایمان را طی کرده ایم اما حالا یک گروهی به خود اجازه داده که وارد عمل شود با این ادعا که ارزشی رفتار می کند. ما با ارشاد هم مشکل داشتیم با شمقدری و سجادپور سال هاست که درگیریم.

لی سرتیپی تهیه کننده "پل چوبی" در ادامه بیان کرد: من پای تک تک پلان های فیلمم می ایستم.

پیمان معادی کارگردان "برف روی کاج ها" افزود: ما مجوزهایمان را هم با مشقت گرفتیم. ما که عادت کردیم به هر سازیم برقصیم حالا یکی دیگر، اما باید بدانیم از ابتدا جریان چیست.

ساداتیان در پاسخ به تفاهم نامه حوزه هنری و ارشاد که پیش از این نیز عنوان شده است، گفت: حوزه هنری خود را وابسته به جریانی می داند که قدرتمند است. معاونت سینمایی با یک تفاهم نامه ای تصمیم گرفت قاضایا را حل کند آنها حتی به تفاهم هم رسیدند ولی نمی دانم چه شد که آقایان مشاوره دادند و این تصمیمات وتو شد.

موسوی در پاسخ به خبرنگار مهر، درباره دیدار با مدیرعامل خانه سینما گفت:عسگرپور به عنوان یک حرکت صنفی دیدارهایی با مسئولین حوزه داشت در همین راستا ما بعداز ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته با وی جلسه داشتیم و گفت مسائل حل می شود اما اگر حل شده هیچ اطلاعیه ای تاکنون منتشر نشده است و حتی اقدامی نیز به صورت عملی صورت نگرفته است.

وی همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر در ارتباط با نظر کمیسیون فرهنگی درباره برخی از این فیلم ها عنوان کرد: کمیسیون فرهنگی بهتر است برود مسئله لاله را حل کند آنها حتی نتوانستند جلوی ساخت لاله را بگیرند بهتر است کمیسیون فرهنگی مسائل دیگری را حل کند.

جیرانی درباره دعواهای سیاسی در سینما گفت: متاسفانه در داخل سینما دوستان ما تکه‌تکه شده‌اند و همین باعث به وجود آمدن مشکلات بیشتری شده است. دعواهای وزارت ارشاد و خانه سینما سینما را تکه‌تکه کرد و این دعوای خانگی ریشه بسیاری از چیزها شد.