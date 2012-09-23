به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت مدیریت منابع انسانی در جمعیت هلال احمر قم با حضور پنج استان خبر داد.



خلیل الله سائلی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت مدیریت منابع انسانی در قم افزود: در این دوره آموزشی که در جمعیت هلال احمر قم برگزار شد کارکنان حوزه اداری استان های تهران، قزوین، البرز، سمنان و قم شرکت داشتند.



وی ادامه داد: سرمایه های انسانی مهمترین سرمایه های یک سازمان هستند و قطعا با یک مدیریت خوب میتوان نیروهای کار آمد و فنی برای یک سازمان تربیت کرد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ابراز داشت: طبق هماهنگی های به عمل آمد دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت منابع انسانی ویزه استان های همجوار با شرکت 30 نفر از کارکنان مدیران حوزه اداری برگزار شد.



سائلی آشنایی با قوانین و مقررات امور منابع انسانی ،اعم از قوانین کار را از اهداف برگزاری این دوره دانست و اظهار داشت: حفظ و نگهداری نامه ها، اسناد و مدارک اداری با استفاده از نرم افزارهای بایگانی، آشنایی با مراحل فرایند برنامه ریزی و منابع انسانی از دیگر اهداف این دوره بوده است.



وی عنوان داشت: تعاریف مفاهیم، مدیریت و ارزش اسناد، سند نویسی، تعاریف سند از نظر حقوقی و قضایی و سازمان اسناد ملی، جایگاه سازمانی و دبیر خانه و ... از مضامین و محتوای دوره بوده است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی بتوانند در ارتقای سیستم اداری مشارکت و در اثر بخشی بیشتر در مدیریت منابع انسانی حفظ و حراست اسناد بایگانی و اداری و پیگیری های اداری تلاش کنند.



برگزاری نشست " هویت تاریخی، کار و سرمایه ایرانی " در قم



نشست تخصصی " هویت تاریخی، کار و سرمایه ایرانی " با حضور محمد حسن احمدی برگزار شد.



در این نشست که از سری نشست‌ های اولین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی هنرمندان بسیجی استان قم است محمد حسن احمدی بر حمایت از تولید ملی در عرصه هنر تاکید کرد و گفت: همانطور که امروزه جامعه ما مصرف کننده تولیدات دیگر جوامع دنیا است، هنرمند ما هم مقلد سبک‌ های هنری دیگر فرهنگ‌ های دنیا شده است، این تولید فرهنگی ما محسوب نمی‌شود و سم است.



وی در خصوص اجرایی کردن شعار سال با عنوان "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در عرصه فرهنگ و هنر گفت: حمایت از کار در عرصه هنر یعنی حمایت از تولید اثر فرهنگی جدید و سرمایه ایرانی در این عرصه یک اثر خلاقه است و در بحث خلق اثر هنری ما باید از گنجینه هنرمان به خوبی بهره‌ برداری کنیم.



احمدی وظیفه امروز بسیج را کار فرهنگی دانست و گفت: بسیج باید برای خانواده‌ ها برنامه فرهنگی داشته باشد مخصوصا برای زنان چرا که آینده در دست این عزیزان است و آنها فرهنگ ساز هستند.



یادآور می شود: نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم با همکاری سازمان بسیج هنرمندان سپاه علی بن ابیطالب (ع)، حوزه هنری قم و تعدادی از ارگان ‌های فرهنگی و هنری استان از 25 شهریور تا 6 مهرماه 1391 در حال برگزاری است.



اعلام چکیده‌‌های برگزیده‌ نخستین همایش ملی شبیه‌ پژوهی



دبیرخانه‌ نخستین همایش ملی شبیه‌ پژوهی (رویکردی نوین به هنری کهن)، چکیده‌‌های راه ‌یافته به مرحله‌ نگارش مقاله را اعلام کرد.



بر اساس این گزارش، شورای علمی این همایش پس از بررسی 55 چکیده‌ رسیده به دبیرخانه‌ همایش، 31 چکیده را که حائز کسب بیشترین امتیاز شده بودند را برای نگارش مقاله برگزیدند.



امتیاز چکیده‌ها با توجه به نکته‌هایی همچون تازگی موضوع، پرداختن به رویکردهای همایش، پرداخت علمی موضوع و چکیده‌نویسی اصولی و متناسب، مشخص شده است.



بر اساس گاهشمار همایش، مقاله‌های آماده باید تا پایان مهرماه به دبیرخانه برسند تا مرحله‌ پایانی (مقاله‌های برگزیده) به انجام رسد.

