بررسی مسائل تنگه هرمز با حضور فرماندهان سپاه و ارتش در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در جلسات‌ این هفته خود برای بررسی مباحث مرتبط با سواحل جنوب شرق، دریاهای آزاد، دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس میزبان فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز سه ‌شنبه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان و جمع‌بندی و بررسی طرح‌ها و لوایح مطروحه در کارگروه‌ها را در دستور کار دارند.

همچنین در این هفته کارگروه امنیت به بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، کارگروه دفاعی به بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، کارگروه روابط خارجی به بررسی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش، تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها خواهد پرداخت.