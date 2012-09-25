ساکنانی که باید دوران ترک اعتیاد دیگران را مرور کنند

به گزارش خبرنگار مهر، چندین کمپ ترک اعتیاد در جاده قدیم تهران به کرج در بین مناطق مسکونی واقع شده است که این مسئله به معضل جدی برای ساکنان این منطقه تبدیل شده است.

یکی از این کمپ ها در جاده قدیم تهران – کرج کلاک پایین، خیابان برق بعد از راه آهن واقع شده است که برای اهالی این محله مشکلات فراونی ایجاد کرده است. به طوری که جمع و رفت و آمد معتادان این منطقه را نا امن کرده است و برخی از افراد معتاد نیز این منطقه را برای سکونت خود انتخاب کرده اند.

اهالی این منطقه چندین بار مشکل و معضل خود را با مسئولان مختلف استان البرز در میان گذاشته اند ولی مسئولان جواب درستی به آنها نداده اند.

یکی از اهالی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر چهار کمپ ترک اعتیاد در بین خانه های مسکونی این منطقه در حال فعالیت هستند که هر روز بر تعداد این مراکز افزوده می شود.

دانیال صالحی ادامه داد: وضعیت ظاهری افرادی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند بسیار نامناسب است و به نوعی حضور آنها در این منطقه سبب ناامنی شده است.

وی تصریح کرد: درست است ماهیت مراکز ترک اعتیاد خوب است اما زمانی که مکان این مراکز به خوبی در نظر گرفته نشود و در بین مناطق مسکونی باشد خود همین امر سبب بروز معضل و مشکلی دیگر می شود.

وی گفت: یکی از مراکز ترک اعتیاد دقیقاً با یکی از خانه های مسکونی دیوار به دیوار است و ساکن این خانه از خیر خانه خود گذشته و به منطقه ای دیگر نقل مکان کرده است.

فرار معتادان از کمپ ترک اعتیاد

صالحی اظهار داشت: با توجه به اینکه دوران ترک اعتیاد برای معتادان یک مقدار سخت است یک بار یکی از معتادان از کمپ ترک اعتیاد فرار و به یکی از خانه های مجاور مسکونی پناه برده بود که سبب بروز مشکلاتی برای خود و شهروندان شده بود.

وی ادامه داد: یکی شهروندان این مناطق از صاحب یکی از کمپ ها درخواست کرده بود که کمپ خود را منتقل یا تعطیل کند که از سوی چند نفر خود و فرزندش را با سلاح سرد مجروح کردند.

یکی شهروند دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ترس و وحشت به شدت بین خانم های این منطقه، به دلیل اینکه چند روز پیش یکی از معتادان برای به دست آوردن پول به یکی از خانم های این منطقه حمله کرد وجود دارد.

احمد معینی تصریح کرد: هر چند ماه یکبار سیم های برق این منطقه توسط معتادان برای تامین مواد مخدر قیچی می شود و برق این منطقه قطع می شود.

وی گفت: مانده ایم به چه کسی مراجعه کنیم تا جواب مشکلات ما را بدهند. در این باره با بی مهری و بی تفاوتی مسئولان استان مواجه شدیم.

این شهروند البرزی اظهار داشت: به هر مسئولی مراجعه کرده ایم گفته اند مشکل شما به ما ارتباطی ندارد.

42 مرکز درمان و بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد در استان البرز فعال است

کارشناس درمان اعتیاد بهزیستی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 42 مرکز درمان و بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد در سطح استان البرز تحت نظارت بهزیستی استان ارائه خدمات می کنند.

دکتر مرجان فیاض مقدم، افزود: در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با ارائه برنامه های پیشگیرانه شامل برنامه های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در سطح محلات، محیط های کار و محیط های آموزشی، برنامه های آموزش مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان پیش دبستان، دبستان، راهنمایی، مهارت های زندگی دانشجویی، مهارت های زندگی ویژه محیط کار، برنامه آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی خانواده، برنامه آموزش فرزند پروری اداره بهزیستی استان البرز تا کنون افراد زیادی را تحت پوشش این برنامه ها قرار داده است.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق این برنامه ها سازمان های مردم نهاد و مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی استان به اداره کل بهزیستی مشارکت داشته اند.

فیاض مقدم گفت: 12 سازمان مردم نهاد نیز در امر پیشگیری از اعتیاد در استان فعالیت می کنند.

210 کمپ غیر مجاز در استان البرز فعال است

مدیرکل بهزیستی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر 250 کمپ در استان البرز وجود دارد که فقط 40 کمپ از بهزیستی استان مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: باید از رشد قارچ گونه اینگونه کمپ های غیر مجاز جلوگیری کنیم و کمپ ها باید تحت نظارت و کنترل بهزیستی استان باشند.

مدیر کل بهزیستی استان البرز اظهار داشت: متاسفانه هر ساله بودجه های حوزه پیشگیری کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: اعتبار پیشگیری از اعتیاد سال گذشته در کشور 10 میلیارد تومان بود که سهم و هزینه استان البرز در این زمینه کمتر از 200 میلیون تومان بوده است.

مرتضی مکاریان افزود: باید در این راستا هزینه کرد و جامعه را با این بلای خانمان سوز آشنا کرد و به آنها در رابطه با مواد مخدر اطلاعات بیشتری را داد.

وی با بیان اینکه در این جهت از اصحاب رسانه و صدا و سیما استفاده می کنیم، اضافه کرد: در حال حاضر تیم های مشاوره و متخصص بهزیستی در این حوزه به صورت محله محور در سطح شهر و همچنین پادگان ها و دیگر مکان هایی که مورد نیاز است حضور دارند و در امر اطلاع رسانی ،آموزش و آشنا کردن مردم با این بالای خانم سوز تلاش می کنند.

وی در خصوص کاهش آسیب ها افزود: فقط باید مواظب باشیم که افراد معتاد به دیگر افراد جامعه آسیب وارد نکند بنابراین باید به این افراد خدمات اولیه بدهیم تا بیماری های مختلفشان به دیگران سرایت نکند.

مدیر کل بهزیستی استان البرز بر توانمندسازی افراد معتاد در کنار درمان های اجتماعی و روانی تاکید کرد: ایجاد اشتغال برای این افراد بسیار مهم است که غرفه های مختلفی در این راستا در نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر استان دایر شده است.

با پیگیری صورت گرفته از روابط عمومی نیروی انتظامی استان البرز مشخص شد که به طور کلی سه کمپ غیر مجاز در جاده قدیم تهران – کرج کلاک پایین، خیابان برق بعد از راه آهن وجود دارد که تنها یک کمپ غیر مجاز و دو کمپ دیگر دارای مجوز هستند.

عظیمی با بیان اینکه مردم آن منطقه از فعالیت این کمپ غیرمجاز جلوگیری کرده اند، افزود: صاحب کمپ دارای صلاحیت های لازم نیست و این کمپ ها حتماً باید از اداره کل بهزیستی استان مجوز فعالیت دریافت کنند.

گزارش: مهدی دهقان