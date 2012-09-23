  1. جامعه
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

گزارش مهر؛

افزایش 15 درصدی شکایت از پزشکان/ جراحان زنان و زایمان در صدر متخلفان

افزایش 15 درصدی شکایت از پزشکان/ جراحان زنان و زایمان در صدر متخلفان

انجمن جراحان در حالی از کاهش شکایت پزشکی سخن می گوید که آمارها حاکی از افزایش روزانه شکایت از پزشکان در کشور است به نحوی که آمار شکایت پزشکی تنها در مقایسه با سالهای قبل افزایش 15 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یک تحقیق انجام شده یک اصل در همه جای دنیا وجود دارد که اگر بیمار در نتیجه اقدامات پزشکی آسیب ببیند شکایت نمی کند اما وقتی بیمار آزرده و ناراحت می شود شکایت می کند، این اصل در کشور ما هم صدق می کند. ممکن است یک بیمار به مجموعه درمانی مراجعه کند و نتیجه دلخواه که مورد نظر بیمار از درمان و اقدامات درمانی است حاصل نشود ولی رفتار خوبی که در آن مجموعه درمانی با بیمار صورت می گیرد باعث شود که عدم بهبودی به حساب درمان ناموفق و قصور پزشکی گذاشته نشود. ولی عکس قضیه هم هست. نتیجه موفق درمانی حاصل شود ولی رفتار مناسبی نباشد.

11 هزار شکایت از قصور پزشکی در 4 سال

بر اساس این گزارش متاسفانه آمار قصور پزشکی در کشور ما مناسب نیست چرا که احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در چهار سال گذشته 11 هزار و 138 مورد شکایت قصور پزشکی در پزشکی قانونی ثبت شده که از این پرونده ها، پنج هزار و 91 مورد یعنی 45.7 درصد به محکومیت پزشک منجر شده است.

افزایش 12 درصدی شکایت از قصور پزشکی در 5 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در سال 1385 میزان پرونده های شکایت یکهزار و 854 مورد بود در حالی که این تعداد در سال 1389 به عدد 2925 پرونده رسید که متوسط رشد سالیانه پرونده های قصور پزشکی در پنج سال گذشته 12 درصد بوده است.

بررسی 3370 پرونده قصور پزشکی در سال 90

این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی کشور طی گزارشی به خبرگزاری مهر اعلام کرد: تعداد کل پرونده های رسیدگی شده در کمیسیونهای پزشکی قانونی در سال 1390 بیش از 3370 پرونده بوده است که از این تعداد 1508 پرونده محکوم و 1869 پرونده منجر به تبرئه شده است.

افزایش 15 درصدی قصور پزشکی

با این آمار می توان اینگونه عنوان کرد که میزان شکایت و قصور پزشکی در سال 90 نسبت به سال 89 بیش از 15 درصد افزایش داشته است.

بیشترین جرائم و قصور پزشکی در سال 90

نام تخصص

تعداد پرونده های شکایت شده

رای به محکومیت

رای به تبرئه شدن متهم

جراح زنان و زایمان

444 مورد

174 مورد

270 مورد

جراح ارتوپدی

410 مورد

151 مورد

259 مورد

 جراح عمومی

 353 مورد

 170 مورد

 183 مورد

افزایش آمار شکایت از قصور و کوتاهی پزشکان در کشور در حالی است که  دکتر سید هاشم سید مهدی دبیر کنگره سالانه جراحان عمومی ایران می گوید: آمار شکایت از پزشکان زیاد بالا نیست چرا که هیچ پزشکی از صدمه خوردن بیمار خود بهره مادی و معنوی نمی برد.

البته این مقام مسئول شکایت از قصور پزشکی را در بیمارستانهای دولتی بیشتر از بخش خصوصی می داند و می گوید: شکایات از بیمارستانهای دولتی نه به علت اقدامات عمدی بلکه به دلیل انجام کارهای دانشگاهی و آموزشی بیشتر است.

اما آمار شکایت از قصور پزشکی در سال 91 زنگ هشدار را برای مسئولان وزارت بهداشت به صدا در می آورد. 

آمار پرونده های شکایت از قصور پزشکی در 4 ماهه نخست سال 91

نام تخصص

تعداد پرونده های شکایت شده

رای به محکومیت

رای به تبرئه شدن متهم

جراح زنان و زایمان

166مورد

56 مورد

110 مورد

جراح ارتوپدی

129 مورد

39 مورد

90 مورد

 جراح عمومی

 132 مورد

 60 مورد

 72 مورد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها در چهارماهه سال جاری بیش از 1200 پرونده شکایت از قصور پزشکی وارد شده که 488 مورد آن منجر به محکومیت شده است. بر اساس این گزارش این در حالی است که هنوز هیچ گزارشی از نحوه بازرسی و نظارت بر پزشکان و رسیدگی به تخلفات از سوی وزارت بهداشت اعلام نشده است. 

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گزارش از سید هادی کسایی زاده

کد مطلب 1702226

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