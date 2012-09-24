عرضه تبلتهای اندرویدی ارزان قیمت در فصل پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بریتانیایی ارگو الکترونیک با همکاری شرکت گاردنرز بوکس به زودی یک تبلت 6 اینچی عرضه می کند که می تواند جایگزین ارزان قیمتی برای تبلتها و سخت افزارهای خواندن کتابهای الکترونیکی قلمداد شود.

تبلت های عرضه شده توسط این شرکت دارای ابعاد مختلفی هستند، مدل GTi97 اندازه 9.7 اینچی است که پردازشگر دو هسته ای RK3066 و رام یک گیگابایتی و همچنین اندروید 4.1 روی آن نصب شده و قرار است تا پایان ماه اکتبر وارد بازار شود.

قابلیت استفاده از پورت micro-USB و اسلات کارت microSD از دیگر ویژگیهای این دستگاه است که قیمت 290 دلاری برای آن در نظر گرفته شده است.

تبلت دیگر این شرکت GTi8 است که با صفحه 8 اینچی ارائه شده است، این تبلت از پخش فیلم با کیفیت HD پشتیبانی می کند و همچنین دارای خروجی HDMI 1.4 برای پخش روی تلویزیون های صفحه بزرگ و مونیتور است، قابلیت پورت micro-USB و اتصال به Wi-Fi از دیگر قابلیتهای این دستگاه است که با قیمت 209 دلار عرضه می شود.

کوچکترین تبلت در این میان مدلی است که کمترین اطلاعات درباره آن به رسانه ها ارائه شده است. این مدل GTi7 دارای صفحه 7 اینچی است و از قابلیت اتصال به Wi-Fi برخوردار است، سیستم عالم اندروید 4 داشته و چون مدل GTi97، این مدل نیز برای ماه اکتبر ارائه می شود و قیمت در نظر گرفته شده برای آن 128 دلار است.

آخرین دستگاه عرضه شده توسط این شرکت یک تبلت است که به عنوان سخت افزار خواندن کتاب الکترونیکی با اندروید 4 مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با صفحه 6 اینچی خود وضوح تصویر 480X800 داشته و به طور همزمان 5 نقطه لمسی را مورد پشتیبانی قرار می دهد. این دستگاه نیز از قابلیت پخش ویدئو کیفیت HD برخوردار بوده و دوربین VGA دارد. قرار است این دستگاه با قیمت 95 دلاری وارد بازار شود.