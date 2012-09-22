خادمین حرم رضوی به عیادت بیماران زنجانی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خادم آستان قدس رضوی ظهر شنبه از بخشهای مختلف بیمارستان امام حسین (ع) زنجان و همچنین بیماران بازدید به عمل آورد.
محمد حسینزاده و تعدادی از مسئولان از بخشهای نوزادان، کودکان، CCU، اتاق عمل، بخش مردان، بخش زنان و دیگر بخشها بازدید کرده و از هر کدام از پرسنل مشغول در واحدها و بیماران هر بخش با گل و نذورات اهدایی از طرف خدام حرم قدس رضوی عیادت و بازدید به عمل آوردند.
این خادم آستان قدس رضوی با تشبیه پرستاران به زنبور عسل، یادآور شد: شغل پرستاران همچون زنبور عسل است، چرا که آنها با تلاش و سختی فراوان در جهت یافتن شهد سلامتی برای نیازمندان تلاش کرده و عامل این شهد یعنی سلامتی را به بیماران اهدا میکنند
خادم آستان قدس رضوی خطاب به پرستاران گفت: نباید هیچ وقت خسته باشید، چرا که خستگی شما در روحیه بیماران تأثیر خواهد گذاشت.
محمد حسینزاده تصریح کرد: با امام رضا (ع) فقط به حالت صورت فیزیکی مرتبط نشوید، بلکه با تمام وجودتان با آن حضرت ارتباط برقرار کنید و بدانید که حرفهای شما از هر گوشه دنیا به گوش آن حضرت خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با ظاهری تمیز و عطرآگین و با غسل وارد حرم امام رضا (ع) شوید، اظهار کرد: با وجود اینکه با غسل وارد شدن به مرقد امام رضا (ع) مستحب است، ولی کسانی که با غسل به حضور حضرت میرسند در شرایط معنوی خوبی با آن حضرت ارتباط برقرار میکنند
همچنین این بازدید و طی تشکیل جلسهای، رییس بیمارستان امام حسین (ع) زنجان گفت: این بیمارستان شامل بخشهای مختلفی از جمله بخش اطفال، نوزادان، جراحی، زایمان، اورژانس و دیگر بخشها میباشد که با همکاری افراد مسئول در این بیمارستان در راستای رفع نیازهای بیماران اقدام میکنیم.
سیدعباس مرتضوی" تصریح کرد: به طور متوسط حدود 45 نفر بیمار در این بیمارستان بستری و بیش از 30 هزار نفر نیز به صورت سرپایی پذیرش میشوند.
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