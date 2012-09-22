خادمین حرم رضوی به عیادت بیماران زنجانی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خادم آستان قدس رضوی ظهر شنبه از بخش‎های مختلف بیمارستان امام حسین (ع) زنجان و همچنین بیماران بازدید به عمل آورد.



محمد حسین‌زاده و تعدادی از مسئولان از بخش‌های نوزادان، کودکان، CCU، اتاق عمل، بخش مردان، بخش زنان و دیگر بخش‎ها بازدید کرده و از هر کدام از پرسنل مشغول در واحدها و بیماران هر بخش با گل و نذورات اهدایی از طرف خدام حرم قدس رضوی عیادت و بازدید به عمل آوردند.



این خادم آستان قدس رضوی با تشبیه‎ پرستاران به زنبور عسل، یادآور شد: شغل پرستاران همچون زنبور عسل است، چرا که آن‌ها با تلاش و سختی فراوان در جهت یافتن شهد سلامتی برای نیازمندان تلاش کرده و عامل این شهد یعنی سلامتی را به بیماران اهدا می‌‎کنند

خادم آستان قدس رضوی خطاب به پرستاران گفت: نباید هیچ وقت خسته باشید، چرا که خستگی شما در روحیه بیماران تأثیر خواهد گذاشت.



محمد حسین‌‎زاده تصریح کرد: با امام رضا (ع) فقط به حالت صورت فیزیکی مرتبط نشوید، بلکه با تمام وجودتان با آن حضرت ارتباط برقرار کنید و بدانید که حرف‌های شما از هر گوشه دنیا به گوش آن حضرت خواهد رسید.



وی با بیان اینکه با ظاهری تمیز و عطرآگین و با غسل وارد حرم امام رضا (ع) شوید، اظهار کرد: با وجود اینکه با غسل وارد شدن به مرقد امام رضا (ع) مستحب است، ولی کسانی که با غسل به حضور حضرت می‎رسند در شرایط معنوی خوبی با آن حضرت ارتباط برقرار می‌کنند

همچنین این بازدید و طی تشکیل جلسه‌ای، رییس بیمارستان امام حسین (ع) زنجان گفت: این بیمارستان شامل بخش‌های مختلفی از جمله بخش اطفال، نوزادان، جراحی، زایمان، اورژانس و دیگر بخش‎ها می‌‌باشد که با همکاری افراد مسئول در این بیمارستان در راستای رفع نیازهای بیماران اقدام می‎کنیم.



سیدعباس مرتضوی" تصریح کرد: به طور متوسط حدود 45 نفر بیمار در این بیمارستان بستری و بیش از 30 هزار نفر نیز به صورت سرپایی پذیرش می‌‎شوند.