دور دوم ساماندهی کالاهای موجود در سطح بازار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری زاده گفت: پس از این دوره دوماهه بازرسان شورای اصناف به بازار مراجعه می کنند و تمامی کالاهای مشمول الزام درج کد دوبعدی شبنم را رصد و کالاهای فاقد بارکد را به عنوان کالای قاچاق از سطح بازار جمع آوری می کنند.

وی ادامه داد: دوره نخست ساماندهی کالاهای موجود در سطح بازار اوایل امسال و با همکاری 5 اتحادیه برگزار شد و در دور دوم با 18 اتحادیه مرتبط با کالاهای مشمول پروژه شبنم هماهنگی ها و توافقات انجام شده و این اتحادیه ها ما را در مسیر اجرای موفق پروژه همراهی می کنند.

نوری زاده در ادامه گفت: در این دوره برچسب هایی که برای کالاهای موجود در سطح بازار صادر می شود با برچسب هایی که در روند واردات کالا به کشور روی کالا درج می شود از لحاظ ظاهری تفاوت دارد . به نحوی که بازرسان امکان تشخیص دو گروه کالا را داشته و فرایند کد دار شدن کالاهای موجود در سطح بازار با سلامت و دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: پس از آغاز اجرای پروژه شبنم که بنا شد تمامی کالاهای وارداتی به کشور شناسنامه دار شده و با الصاق یک کد دوبعدی منحصر به فرد قابل شناسایی و قابل تشخیص از کالای قاچاق و تقلبی باشد، با حجم وسیعی از کالا مواجه شدیم که پیش از آغاز پروژه شبنم از فرایند قانونی واردات عبورکرده و وارد بازار شده بودند . به همین دلیل تصمیم بر آن گرفته شد که به روشی کالاهای موجود در سطح بازار هم کد دار شوند.

وی ادامه داد : به این ترتیب دارندگان کالاهای مشمول طرح شبنم به اتحادیه مرتبط مراجعه کرده و اتحادیه اسناد و مدارک کالا را مورد بررسی قرار داده در صورت تایید فرم های خود اظهاری، برچسب های شبنم صادر و توسط ماموران الصاق مجاز، روی کالاها نصب می شود.

نوری زاده گفت: الصاق بارکد صرفا و الزاما توسط ماموران انجام خواهد شد و از آنجا که قصد داشتیم روند الصاق بارکد با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تعداد 12 هزار نفر در سطح کشور به این منظور و در طول دوره یاد شده فعالیت خواهند داشت.