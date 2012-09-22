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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

آجرلو در گفتگو با مهر:

دانشنامه هنرمندان استان البرز تدوین می شود

دانشنامه هنرمندان استان البرز تدوین می شود

کرج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز با بیان این که حوزه هنری طرح تدوین دانشنامه هنرمندان استان البرز را در دست اجرا دارد گفت: فاز اول این دانشنامه به هنرمندان پیشکسوت استان اختصاص دارد.

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: ما طرح بلندمدتی را به رییس حوزه هنری استان ارائه کردیم که در آن تدوین دانشنامه هنرمندان استان البرز پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: فاز اول این دانشنامه به تذکره اساتید و پیشکسوتان هنر البرز اختصاص دارد و تاکنون تدوین تذکره‌نامه پیشکسوتان بعضی رشته‌ها کلید خورده است که از آن جمله می‌توان از رشته شعر و ادب نام برد.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز ضمن دعوت از پیشکسوتان شعر البرز به همکاری در تدوین این رشته تصریح کرد: رسالت حوزه هنری در کنار حمایت از هنرمندان جوان ـ که رسالت اصلی حوزه هنری است ـ ارج نهادن به شاعران پیشکسوت است و حوزه هنری استان البرز در زمینه تهیه تذکره‌نامه این عزیزان که سرمایه‌های جاودان هر ملتی هستند پیش قدم شده است.

آجرلو افزود: تذکره‌نامه شاعران پیشکسوت استان البرز علاوه بر کتابی که شامل سرگذشت‌نامه و اشعار شاعران پیشکسوت استان است، در بر دارنده نرم افزاری است که در آن مصاحبه‌های اختصاصی حوزه هنری استان البرز با این اساتید، عکس‌ها و دیگر اطلاعات شاعران در آن ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1702234

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