دانشنامه هنرمندان استان البرز تدوین می شود

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: ما طرح بلندمدتی را به رییس حوزه هنری استان ارائه کردیم که در آن تدوین دانشنامه هنرمندان استان البرز پیشبینی شده بود.
وی افزود: فاز اول این دانشنامه به تذکره اساتید و پیشکسوتان هنر البرز اختصاص دارد و تاکنون تدوین تذکرهنامه پیشکسوتان بعضی رشتهها کلید خورده است که از آن جمله میتوان از رشته شعر و ادب نام برد.
معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز ضمن دعوت از پیشکسوتان شعر البرز به همکاری در تدوین این رشته تصریح کرد: رسالت حوزه هنری در کنار حمایت از هنرمندان جوان ـ که رسالت اصلی حوزه هنری است ـ ارج نهادن به شاعران پیشکسوت است و حوزه هنری استان البرز در زمینه تهیه تذکرهنامه این عزیزان که سرمایههای جاودان هر ملتی هستند پیش قدم شده است.
آجرلو افزود: تذکرهنامه شاعران پیشکسوت استان البرز علاوه بر کتابی که شامل سرگذشتنامه و اشعار شاعران پیشکسوت استان است، در بر دارنده نرم افزاری است که در آن مصاحبههای اختصاصی حوزه هنری استان البرز با این اساتید، عکسها و دیگر اطلاعات شاعران در آن ارائه خواهد شد.
نظر شما